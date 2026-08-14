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バルセロナ、再び拒否される！ マンチェスター・シティが移籍評価額で強硬姿勢を崩さず、ブラウグラナのロドリへの2度目のオファーも却下へ
シティ、バルセロナからのアプローチを拒否へ
バルセロナは、スペイン代表ロドリに対するクラブの2度目のオファーをマンチェスター・シティに拒否され、再び失望を味わった。『The Times』によると、バルセロナは約6000万ユーロの改善された条件を提示し、交渉の席に戻った。4500万ユーロに1500万ユーロのボーナスを加えた最初のオファーが、エティハド首脳陣に一笑に付されたことを受け、その差を埋めようとした形だ。
マンチェスター・シティは総額7000万ポンド、日本円換算では約8100万ユーロに相当するパッケージに加え、さらなる出来高ボーナスを求めているとみられている。選手は現在の契約の残り期間が12カ月を切っているものの、シティはその状況を値引きの理由とは考えていない。
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フリックの介入が、ロドリの思いを強める
両クラブの間でこう着状態が続いているにもかかわらず、バルセロナは選手本人の移籍に対する姿勢を理由に、なお楽観的な見方を崩していない。ハンジ・フリックの直接介入を受けて獲得への動きは急速に加速したとされており、報道によれば、このドイツ人指揮官はそのMFと電話で会話し、自身のプロジェクトを説明したという。この個人的な働きかけは功を奏したようで、その選手は以前はレアル・マドリーからの関心を懸念していたものの、今回の移籍に最終的な了承を与えたと報じられている。
実際、そのMFの代理人は依頼人がバルセロナへの移籍を望んでいることを公に強調しており、その決断はすでにベルナベウの関係者に伝えられたことも認めている。スペインのラジオ局『エル・ラルゲーロ』で語ったロドリの代理人パブロ・バルケロは、「敬意を込めて言えば、マドリーは非常に品格ある対応をしてくれた。だからこそ、ロドリは自身の決断がバルサ加入であると彼らに伝えた」と述べた。
戦術的な後継者を探している
シティが財政面で強硬な姿勢を崩さない背景には、長年にわたって中盤を支えてきた選手の適切な後継者を見つける難しさがあるのかもしれない。マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカは、スペイン人選手の後継者としてエンツォ・フェルナンデスを最優先ターゲットに定めている。
ただ、フェルナンデスをスタンフォード・ブリッジから引き抜くのは、バルセロナによるロドリ獲得よりもさらに高額な案件となる。チェルシーは現在、2022年ワールドカップ優勝メンバーであるアルゼンチン代表との契約を2032年まで残しており、同選手に対して1億2000万ポンドを要求していると報じられている。
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この一件は今後どうなるのか？
今回の新たな障害があっても、バルセロナの関心が薄れるとはみられていない。クラブは来季に向けて、新たな中盤の司令塔の獲得を譲れない補強ポイントと考えているためだ。その緊急性は、フレンキー・デ・ヨングを巡る継続的なコンディション面の問題によってさらに高まっており、同選手は長引く負傷のため手術が必要になる可能性がある。
移籍市場が重要な局面を迎える中、主導権は再び完全にバルセロナ側へ戻っている。マンチェスター・シティは強硬な姿勢を取る用意があることを示しており、過去には退団を望む選手の移籍を妨げることはまれだったものの、このスペイン人選手をクラブが設定する評価額を下回る条件で手放すつもりはない。
バルセロナは今や、その差を埋める方法を見つけなければ、最優先ターゲットを逃すリスクを負うことになる。選手本人がSpotifyカンプ・ノウでのプレーを望んでいることは、バルセロナにとって最大の切り札だが、資金の大幅な上積みがなければ、この移籍は依然として危機にさらされている。
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