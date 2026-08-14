両クラブの間でこう着状態が続いているにもかかわらず、バルセロナは選手本人の移籍に対する姿勢を理由に、なお楽観的な見方を崩していない。ハンジ・フリックの直接介入を受けて獲得への動きは急速に加速したとされており、報道によれば、このドイツ人指揮官はそのMFと電話で会話し、自身のプロジェクトを説明したという。この個人的な働きかけは功を奏したようで、その選手は以前はレアル・マドリーからの関心を懸念していたものの、今回の移籍に最終的な了承を与えたと報じられている。

実際、そのMFの代理人は依頼人がバルセロナへの移籍を望んでいることを公に強調しており、その決断はすでにベルナベウの関係者に伝えられたことも認めている。スペインのラジオ局『エル・ラルゲーロ』で語ったロドリの代理人パブロ・バルケロは、「敬意を込めて言えば、マドリーは非常に品格ある対応をしてくれた。だからこそ、ロドリは自身の決断がバルサ加入であると彼らに伝えた」と述べた。



