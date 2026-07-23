この選手の加入により、バルセロナは両ウイングの補強を完了した。ラフィーニャとヤマルの残留が決まり、一方でラシュフォードは退団。昨季のレンタル移籍に含まれていた買い取りオプションを行使するためにマンチェスター・ユナイテッドと合意していた3000万ユーロを、バルセロナは投じない決断を下した。 今後、スペイン王者の関心は放出市場に向けられることになる。少なくとも1人のセンターバックの獲得資金を捻出する必要があり、リストの最上位にはアイメリク・ラポルテの名前がある。さらに、レヴァンドフスキの後釜となるFWの補強も目指す。アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスは、ラポルタ会長にとって引き続き最大の夢であり続けている。