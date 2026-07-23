ニューカッスルからアンソニー・ゴードンを8000万ユーロで獲得した後、バルセロナが今夏2人目の補強を正式発表した。スペインのクラブは公式チャンネルを通じて、ボルシア・ドルトムントから2002年生まれのウインガー、カリム・アデイェミが加入したことを伝えている。
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バルセロナ、今夏2人目の補強が正式決定。ボルシア・ドルトムントからカレム・アデイェミが加入、移籍金はいくらだったのか
数字
この取引は固定額2200万ユーロに加え、700万ユーロのボーナスと将来の売却時の一定割合を含む条件で成立した。ドイツ人選手は2031年6月30日までの契約でバルセロナに加入する。バイエルン・ミュンヘンとウンターハヒングの下部組織でキャリアをスタートさせ、その後ライプツィヒへ移ったアデイェミは、2022年から2026年までプレーしたボルシア・ドルトムントでの冒険を終えることになった。成績は146試合出場36ゴールだった。
バルセロナの移籍市場
この選手の加入により、バルセロナは両ウイングの補強を完了した。ラフィーニャとヤマルの残留が決まり、一方でラシュフォードは退団。昨季のレンタル移籍に含まれていた買い取りオプションを行使するためにマンチェスター・ユナイテッドと合意していた3000万ユーロを、バルセロナは投じない決断を下した。 今後、スペイン王者の関心は放出市場に向けられることになる。少なくとも1人のセンターバックの獲得資金を捻出する必要があり、リストの最上位にはアイメリク・ラポルテの名前がある。さらに、レヴァンドフスキの後釜となるFWの補強も目指す。アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスは、ラポルタ会長にとって引き続き最大の夢であり続けている。
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