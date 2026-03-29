バルセロナ：レヴァンドフスキとの契約更新に向け、提示額を値下げ

バルセロナは方針を転換した。ロベルト・レヴァンドフスキは引き続き「ブラウグラナ」に残留できるが、契約は全面的に刷新される。
元バイエルン・ミュンヘンのポーランド人選手の現在の契約は、今シーズン終了後の2026年6月30日に正式に満了する予定であり、その契約にはクラブ側に有利な1年間の自動延長条項が含まれている。しかしバルサは、彼を引き留めたいと考えているものの、『Sport』紙が報じているように、現在の契約とは条件が大きく異なり、経済的にも劣る契約内容での更新を希望している。
バルセロナは方針を転換した。ロベルト・レヴァンドフスキは引き続き「ブラウグラナ」に残留できるが、契約は全面的に刷新される。
元バイエルン・ミュンヘンのポーランド人選手の現在の契約は、今シーズン終了後の2026年6月30日に正式に満了する予定であり、その契約にはクラブ側に有利な1年間の自動延長条項が含まれている。しかしバルサは、彼を引き留めたいと考えているものの、『Sport』紙が報じているように、現在の契約とは条件が大きく異なり、経済的にも劣る契約内容での更新を希望している。
カタルーニャの新聞によると、同選手の代理人に提示された契約では、今夏に38歳を迎えるこのFWの固定給が約半減することになるという。その一方で、チームおよび個人の成績に連動した一連のボーナスが設けられており、これにより総額は増加する可能性がある。現在、レヴァンドフスキの年俸は総額3000万ユーロである。
さらにバルセロナは、レヴァンドフスキとの契約更新に向けて動いている。というのも、今夏には、レヴァンドフスキとは異なる特徴を持ちながらも、長期的に彼の後継者となり得るストライカーの獲得をすでに計画しているからだ。
アトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスがクラブの最有力候補と見られているが、同クラブの財政状況はリーガのファイナンシャル・フェアプレー規制により長らく苦境に立たされており、このアルゼンチン人選手を獲得するには費用がかかりすぎる可能性がある。より手頃な代替案としては、ホッフェンハイムのフィスニク・アスラニが挙げられ、その移籍金は3000万ユーロを超えないと見られている。
もしレヴァンドフスキがオファーを受け入れ、さらに別のFWも加入することになれば、バルセロナは現在の攻撃陣の誰かを放出せざるを得なくなるだろう。その最有力候補はフェラン・トーレスだ。
さらに、この元バイエルン選手には、フリー移籍のチャンスを嗅ぎつけた複数のトップクラブが動き出しており、イタリアではユヴェントスもその一角を占めている。実際、金銭的なオファーとは別に、このポーランド人選手は、来シーズンもハンス・フリック監督率いるチームで重要な役割を担い続けられるという保証を求めている。
プロジェクトが先か、それともお金が先か？あるいはその逆か？バルセロナの攻撃陣の未来は、この一点にかかっている。
|ゲーム
|37
|プレイ時間
|1950
|ゴール
|16
|アシスト
|3