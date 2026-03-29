バルセロナ：レヴァンドフスキとの契約更新に向け、提示額を値下げ

バルセロナは方針を転換した。ロベルト・レヴァンドフスキは引き続き「ブラウグラナ」に残留できるが、契約は全面的に刷新される。

元バイエルン・ミュンヘンのポーランド人選手の現在の契約は、今シーズン終了後の2026年6月30日に正式に満了する予定であり、その契約にはクラブ側に有利な1年間の自動延長条項が含まれている。しかしバルサは、彼を引き留めたいと考えているものの、『Sport』紙が報じているように、現在の契約とは条件が大きく異なり、経済的にも劣る契約内容での更新を希望している。