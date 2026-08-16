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バルセロナ、マンチェスター・シティMFロドリ獲得で6500万ポンドの驚きの移籍合意
ロドリ、バルセロナ移籍が決定
バルセロナは、マンチェスター・シティからロドリを獲得する6500万ポンドの契約で合意した。『BBC Sport』によると、ロドリはスペイン王者と4年契約を結び、この移籍は今後数日以内に完了する見込みだ。
ロドリは、2019年に6280万ポンドでアトレティコ・マドリーから加入して以来、驚異的な7シーズンを過ごしたマンチェスター・シティを離れることになる。マンチェスター・シティ在籍中、ロドリは主要タイトル12冠を獲得。その内訳はプレミアリーグ4回、FAカップ2回、EFLカップ3回、そしてチャンピオンズリーグ制覇を含む。昨季は深刻なひざの負傷により大半を欠場したものの、この夏には見事な復活を遂げ、スペインをワールドカップ優勝へ導いた。
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マンチェスター・シティの獲得ターゲット、フェルナンデス
ロドリの退団を受け、マンチェスター・シティはその後釜としてエンソ・フェルナンデスの獲得を望んでいる。チェルシーはフェルナンデスに対して驚異の1億2000万ポンドを要求し、関心を示すクラブに対して金曜日までに正式オファーを提出するよう伝えていた。チェルシーは期限が過ぎるまでにいかなるオファーも受け取らなかったため、シャビ・アロンソとそのコーチングスタッフは副キャプテンの残留を期待している。
ただ、マンチェスター・シティはこの獲得レースが完全に終わったとは考えておらず、依然としてチェルシーが移籍交渉に応じる用意があると感じている。マンチェスター・シティが要求額の1億2000万ポンドを満たす決断を下せば、サッカー史上4番目の高額移籍となる。中盤の再構築を目指すマンチェスター・シティ首脳陣は、慎重に選択肢を見極めている。
マレスカ監督が戦術変更を画策
マンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカ監督は、かつてスタンフォード・ブリッジで指導したフェルナンデスを今も高く評価している。チェルシーでの在任中、マレスカ監督はリース・ジェームズが負傷した際にフェルナンデスをキャプテンに指名し、自身が指揮した92試合のうち79試合でフェルナンデスを起用した。
フェルナンデスは主に守備的MFとしてプレーするが、マレスカ監督は昨季、負傷したコール・パーマーの穴を埋めるため、何度も彼をより前の位置で起用した。この戦術的な変更により、フェルナンデスはキャリア最多となる15得点を記録した。さらに、この夏にエリオット・アンダーソンもノッティンガム・フォレストからマンチェスター・シティに加入したことで、マレスカ監督は驚異的な戦術的柔軟性を手にすることになる。アンダーソンとフェルナンデスは同じ先発メンバーで十分に共存可能だからだ。
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各クラブの今後は？
バルセロナは新シーズンに向けた準備を進める中、今後数日以内にロドリの正式発表に注力する見通しだ。一方でマンチェスター・シティは、フェルナンデスに対する正式オファーを出すのか、それとも中盤の別の補強候補を探るのか、迅速に判断しなければならない。チェルシーが1億2000万ポンドという評価額を譲らずに貫くのか、それとも移籍成立に向けて最終的に妥協するのかは、依然として不透明だ。
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