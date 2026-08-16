ロドリの退団を受け、マンチェスター・シティはその後釜としてエンソ・フェルナンデスの獲得を望んでいる。チェルシーはフェルナンデスに対して驚異の1億2000万ポンドを要求し、関心を示すクラブに対して金曜日までに正式オファーを提出するよう伝えていた。チェルシーは期限が過ぎるまでにいかなるオファーも受け取らなかったため、シャビ・アロンソとそのコーチングスタッフは副キャプテンの残留を期待している。

ただ、マンチェスター・シティはこの獲得レースが完全に終わったとは考えておらず、依然としてチェルシーが移籍交渉に応じる用意があると感じている。マンチェスター・シティが要求額の1億2000万ポンドを満たす決断を下せば、サッカー史上4番目の高額移籍となる。中盤の再構築を目指すマンチェスター・シティ首脳陣は、慎重に選択肢を見極めている。