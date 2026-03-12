バルセロナ、マンチェスター・シティとハーランド獲得交渉へ：レヴァンドフスキの後継候補としてフォントが狙う

90の荷物がようやく置かれた。バルセロナ会長選におけるジョアン・ラポルタとビクター・フォントの争いにおいて、昨日夜、投票の大きな流れを変える可能性のある最も重要な動きがあった。
カタルーニャのポータルサイト「Sport」が報じたところによると、フォント氏の勝利でクラブに加わる予定の人物たちが、マンチェスター・シティの幹部と会談し、世界で最も重要な選手の一人であるアーリング・ハーランの獲得について交渉した。
スポーツ紙が報じたところによると、フォント氏のスタッフであるカルレス・プランチャート氏とザビエル・アギラール氏（後者はスポーツディレクターに就任予定）が、マドリードのフォーシーズンズホテルで、マンチェスター・シティのCEOであるフェラン・ソリアーノ氏および同クラブのスポーツディレクターであるウーゴ・ヴィアナ氏と会談した。
夏には、バルセロナはロベルト・レヴァンドフスキの交代問題に直面することになる。彼の契約は6月30日に満了し、予期せぬ事態がない限り、更新されることはないだろう。 この会談の公的な目的は、マンチェスター・シティとの契約がまだ長く残っている（2034年6月30日まで）エルリング・ブラウト・ハーランドをカタルーニャに招致することであるが、早期の退団の可能性も噂され始めている。
直接の接触があったことで、フォント氏の大統領選挙運動は大きな弾みがついています。同氏はスタッフを通じて、「スポーツ部門はここ数日、非常に活発に活動しており、市場で動き、様々なクラブと会談しています。ハンス・フリック氏に重要な提案があります」と発表しました。ハーランド獲得の動きが現実のものとなるか、それとも選挙戦略に過ぎないかは、時が経てば明らかになるでしょう。