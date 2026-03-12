バルセロナ、マンチェスター・シティとハーランド獲得交渉へ：フォン候補がレヴァンドフスキの後継者として狙う。代理人は否定

90の荷物がようやく置かれた。バルセロナ会長選におけるジョアン・ラポルタとビクター・フォントの争いにおいて、昨日夜、投票の大きな流れを変える可能性のある最も重要な動きがあった。

カタルーニャのポータルサイト「Sport」が報じたところによると、フォント氏の勝利でクラブに加わる予定の人物たちが、マンチェスター・シティの幹部と会談し、世界で最も重要な選手の一人であるアーリング・ハーランの獲得について交渉した。