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バルセロナ、マンチェスター・シティからのロドリ獲得に向けて8000万ユーロの移籍成立へ48時間の期限を設定
バルセロナ、ロドリ獲得へ48時間の期限を設定
Fichajesによると、バルセロナはシティMFロドリの獲得を完了させるため、48時間の厳格な期限を設定した。カタルーニャのクラブは、スペイン代表を今後行われるジョアン・ガンペール杯の試合でお披露目できるよう、最終合意への到達を急いでいる。
評価額の差を埋めようとする中、欧州の強豪2クラブによる交渉は重大な局面に入っている。マンチェスター・シティは、このMFの退団を認める条件として、8000万ユーロ（6900万ポンド）に近いパッケージを求めている。
バルセロナによる最新の公式オファーは、6000万ユーロに加えてボーナス1000万ユーロという内容だったが、シティに拒否された。最大7500万ユーロを提示する修正案でも移籍成立には至らず、週末に向けてさらなる条件面の協議が行われることになった。
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ロドリ、カンプ・ノウ移籍を希望か
協議における最大の争点は、依然として移籍金の正確な経済条件だ。マンチェスター・シティは移籍金の保証額部分を最大化したい一方、バルセロナは保証された支出を抑えようとしている。
両クラブは、求められる評価額に到達するための主な妥協案を2つ検討している。1つの案は固定払い7000万ユーロに減額されたアドオンを組み合わせる形で、もう1つは固定払い6500万ユーロにパフォーマンス連動のボーナス1500万ユーロを加える内容となっている。
重要なのは、ロドリがすでにイングランドを離れたいという強い希望を伝えており、バルセロナ移籍を最優先していることだ。レアル・マドリーからの別の関心は現在完全に消滅しており、このMFの明確な姿勢が、交渉の中でバルセロナに絶大な自信を与えている。
ラポルタが最終的な詳細をまとめるために介入
ロドリは最近、自身の将来を整理するために短期間の猶予を求めた後、マンチェスター・シティのプレシーズンに合流するためイングランドに戻った。シティで試合勘を取り戻す意向だが、マンチェスターでの滞在は短期間に終わる可能性がある。
バルセロナは、このMFの契約が残り1年であることを踏まえると、シティの評価額はやや高すぎると見ている。しかし、カタルーニャのクラブ首脳陣は、即座に獲得を実現するにはイングランドのクラブが求める金銭的条件を満たさなければならないと受け止めている。
ジョアン・ラポルタ会長は現在、交渉の最終局面で自ら直接介入する予定となっている。バルセロナは、ラポルタ会長の直接関与によって週末のうち、遅くとも月曜日までには合意成立にこぎ着けたい考えだ。
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計画の全容と移籍市場へのより広い影響を明らかにする
バルセロナが自ら設定した期限を順調に守れれば、ロドリは合意成立の直後にカタルーニャへ向かう見通しだ。クラブは、ジョアン・ガンペール杯のプレゼンテーションに臨む前の火曜日に、同選手が初めてのトレーニングセッションに参加する計画を立てている。
この目玉となるMFの確保は、リーガの規則に基づくバルセロナの財務計画と残りの給与上限枠に大きな影響を与えることになる。ロドリ移籍の最終的なコストが確定すれば、スポーツマネジメントチームは残る補強の優先事項へと軸足を移すことになる。
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