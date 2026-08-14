Fichajesによると、バルセロナはシティMFロドリの獲得を完了させるため、48時間の厳格な期限を設定した。カタルーニャのクラブは、スペイン代表を今後行われるジョアン・ガンペール杯の試合でお披露目できるよう、最終合意への到達を急いでいる。

評価額の差を埋めようとする中、欧州の強豪2クラブによる交渉は重大な局面に入っている。マンチェスター・シティは、このMFの退団を認める条件として、8000万ユーロ（6900万ポンド）に近いパッケージを求めている。

バルセロナによる最新の公式オファーは、6000万ユーロに加えてボーナス1000万ユーロという内容だったが、シティに拒否された。最大7500万ユーロを提示する修正案でも移籍成立には至らず、週末に向けてさらなる条件面の協議が行われることになった。