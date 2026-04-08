54分、アトレティコのGKフアン・ムッソが右へ低いゴールキックを蹴り、自陣5メートルエリアの端へ送った。チームメイトのプビルが手で止め、ゴールライン上に置き、再びゴールキックを蹴った。
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バルセロナ、ペナルティエリアでの奇妙なハンドでもPKはなし。ハンス・フリック監督は完全に呆れている。
この場面はピッチ上で即座に抗議を招き、その後もSNSで議論が続いた。しかし主審イシュトヴァン・コヴァックス（ルーマニア）はプレーを止めず、ビデオ審判クリスチャン・ディンガート（タールヒッテンベルク）も介入しなかった。
この場面でPKが与えられなかったのは、ボールがまだゴールラインを割っていなかったため、ムッソの行為を味方へのパスではなく、ゴールキックを蹴らせるための動作と解釈した可能性が高い。
ただ、DAZN解説のフレディ・ハーダー氏によると、この戦術では通常、GKはキック未実施を示すため味方にボールを転がす。この場面ではホームのラミン・ヤマルがPA境界で待ち、即座にプレス準備をしていた。
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バルサにPKなし：ハンス・フリック監督が激怒
試合終了後、バルサのハンス・フリック監督はDAZNのインタビューで怒りを爆発させた。「GKからパスを受けた相手が手で触れた。明らかなファールだ。なぜVARが介入しないのか、理解できない。」
さらにディンガート審判について「彼はドイツ人だ。信じられない」と語った。
かつてガブリエルがバイエルン戦でハンドをした時のように
この場面は、ほぼ2年前、2024年4月10日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、FCアーセナル対バイエルン・ミュンヘン戦のエミレーツ・スタジアムでの一幕を思い出させた。2-2の引き分けとなった試合で、アーセナルGKデビッド・ラヤがゴールキックを蹴った際、ボールが離れるのとほぼ同時に笛が鳴った。 動揺したアーセナルDFガブリエルはペナルティエリア内でショートパスを受け、再びゴールキックを蹴った。バイエルン選手はPKを要求したが、主審グレン・ニーバーグはプレーを止めず、VARも介入しなかった。
試合後、バイエルンのトーマス・トゥヘル監督は「明確なハンドによるPKだ」と主張した。ニーバーグ主審は「子供じみたミスで、この舞台で笛を吹かない」と選手に説明したとされ、新たな解釈だと批判した。
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パウ・クバルシが前半終了前に退場した。
水曜日の試合後、バルセロナの選手たちは不満を爆発させ、数人がコヴァチ監督に抗議した。ホームでの敗北で、フリック率いるチームは準決勝進出が危ぶまれる。判定がまたも問題となり、前半終了間際にパウ・クバルシにレッドカードが出された。
原因は、クバルシとジュリアーノ・シメオネの一対一だった。アトレティコのフォワードは、バルセロナの4バックが再び高く上がった隙を突いてアルバレスのスルーパスを受け、独走した。クバルシが背後から進路を横切り、シメオネを倒した。
コヴァチ主審はまずイエローカードを提示したが、アトレティコベンチとVARの抗議を受けて映像を確認し、レッドカードに判定を変更した。
チャンピオンズリーグ：準々決勝第1戦の結果
日付 キックオフ ホームチーム 結果 アウェイチーム 4月7日 21時 レアル・マドリード 1-2 FCバイエルン 4月7日 21時 スポルティング・リスボン 0-1 アーセナル 4月8日 21時 PSG 2-0 リヴァプール 4月8日 21時 FCバルセロナ 0-2 アトレティコ・マドリード