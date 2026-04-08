Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026 tocco mano 16.9X
Falko Blöding

翻訳者：

バルセロナ、ペナルティエリアでの奇妙なハンドでもPKはなし。ハンス・フリック監督は完全に呆れている。

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
マルク・プビル
フアン・ムッソ
ハンジ・フリック

チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のバルセロナ対アトレティコ（0-2）で物議を醸す場面があった。アトレティコのマルク・プビルの不可解なハンドが判定され、バルセロナはPKを要求したが認められなかった。

54分、アトレティコのGKフアン・ムッソが右へ低いゴールキックを蹴り、自陣5メートルエリアの端へ送った。チームメイトのプビルが手で止め、ゴールライン上に置き、再びゴールキックを蹴った。

  • この場面はピッチ上で即座に抗議を招き、その後もSNSで議論が続いた。しかし主審イシュトヴァン・コヴァックス（ルーマニア）はプレーを止めず、ビデオ審判クリスチャン・ディンガート（タールヒッテンベルク）も介入しなかった。

    この場面でPKが与えられなかったのは、ボールがまだゴールラインを割っていなかったため、ムッソの行為を味方へのパスではなく、ゴールキックを蹴らせるための動作と解釈した可能性が高い。

    ただ、DAZN解説のフレディ・ハーダー氏によると、この戦術では通常、GKはキック未実施を示すため味方にボールを転がす。この場面ではホームのラミン・ヤマルがPA境界で待ち、即座にプレス準備をしていた。

    • 広告
  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    バルサにPKなし：ハンス・フリック監督が激怒

    試合終了後、バルサのハンス・フリック監督はDAZNのインタビューで怒りを爆発させた。「GKからパスを受けた相手が手で触れた。明らかなファールだ。なぜVARが介入しないのか、理解できない。」

    さらにディンガート審判について「彼はドイツ人だ。信じられない」と語った。

  • かつてガブリエルがバイエルン戦でハンドをした時のように

    この場面は、ほぼ2年前、2024年4月10日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、FCアーセナル対バイエルン・ミュンヘン戦のエミレーツ・スタジアムでの一幕を思い出させた。2-2の引き分けとなった試合で、アーセナルGKデビッド・ラヤがゴールキックを蹴った際、ボールが離れるのとほぼ同時に笛が鳴った。 動揺したアーセナルDFガブリエルはペナルティエリア内でショートパスを受け、再びゴールキックを蹴った。バイエルン選手はPKを要求したが、主審グレン・ニーバーグはプレーを止めず、VARも介入しなかった。

    試合後、バイエルンのトーマス・トゥヘル監督は「明確なハンドによるPKだ」と主張した。ニーバーグ主審は「子供じみたミスで、この舞台で笛を吹かない」と選手に説明したとされ、新たな解釈だと批判した。

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    パウ・クバルシが前半終了前に退場した。

    水曜日の試合後、バルセロナの選手たちは不満を爆発させ、数人がコヴァチ監督に抗議した。ホームでの敗北で、フリック率いるチームは準決勝進出が危ぶまれる。判定がまたも問題となり、前半終了間際にパウ・クバルシにレッドカードが出された。

    原因は、クバルシとジュリアーノ・シメオネの一対一だった。アトレティコのフォワードは、バルセロナの4バックが再び高く上がった隙を突いてアルバレスのスルーパスを受け、独走した。クバルシが背後から進路を横切り、シメオネを倒した。

    コヴァチ主審はまずイエローカードを提示したが、アトレティコベンチとVARの抗議を受けて映像を確認し、レッドカードに判定を変更した。

  • チャンピオンズリーグ：準々決勝第1戦の結果

    日付キックオフホームチーム結果アウェイチーム
    4月7日21時レアル・マドリード1-2FCバイエルン
    4月7日21時スポルティング・リスボン0-1アーセナル
    4月8日21時PSG2-0リヴァプール
    4月8日21時FCバルセロナ0-2アトレティコ・マドリード
ラ・リーガ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
エスパニョール crest
エスパニョール
ESP
ラ・リーガ
セビージャ crest
セビージャ
SEV
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM