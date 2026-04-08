この場面はピッチ上で即座に抗議を招き、その後もSNSで議論が続いた。しかし主審イシュトヴァン・コヴァックス（ルーマニア）はプレーを止めず、ビデオ審判クリスチャン・ディンガート（タールヒッテンベルク）も介入しなかった。

この場面でPKが与えられなかったのは、ボールがまだゴールラインを割っていなかったため、ムッソの行為を味方へのパスではなく、ゴールキックを蹴らせるための動作と解釈した可能性が高い。

ただ、DAZN解説のフレディ・ハーダー氏によると、この戦術では通常、GKはキック未実施を示すため味方にボールを転がす。この場面ではホームのラミン・ヤマルがPA境界で待ち、即座にプレス準備をしていた。