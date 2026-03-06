Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

バルセロナ、クリステンセンと契約延長交渉を開始。2年契約を提示か

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バルセロナ（ラ・リーガ）がDFアンドレアス・クリステンセンの契約延長交渉を正式に開始した。デンマーク代表選手は今夏で契約満了を迎えるが、クラブは継続的な負傷懸念があるにもかかわらず、彼の将来を確保したい意向だ。

ラ・リーガを全試合配信

U-NEXT

U-NEXTでプレミアリーグ、ラ・リーガ、エールディビジを配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

  • 契約延長へ

    バルセロナはアンドレアス・クリステンセンとの新契約交渉を正式に開始した。29歳の同選手は2022年にチェルシーからフリー移籍で加入。現在負傷離脱中ながらもロッカールームで信頼できる存在となっている。

    スポーツディレクターのデコは先日、選手の代理人であるサイモン・オリベイラと会い、正式な提案を行った。クリステンセンの現在の契約は6月30日に満了となるため、クラブはロベルト・レヴァンドフスキなどのチームメイトと同様に、彼を無償で失うことを避けるため、迅速に動いている。

    • 広告
  • FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    新たな合意の条件

    カタルーニャの巨人は2年間の契約延長を提示したが、この契約はクラブの厳しい財政状況を反映している。『ムンド・デポルティーボ』によれば、バルセロナが引き続き給与支出を削減する中、提案された年俸は現在の収入を大幅に下回るものだという。

    クリステンセンと家族はカタルーニャに根を下ろしており、彼の優先事項はバルサ残留だ。しかしこのディフェンダーは、減俸を受け入れるか、欧州他クラブやサウジ・プロリーグでのより有利な機会を探るかの決断を迫られている。

  • 重要な戦力

    クラブ首脳陣は、クリスチャンの戦術的柔軟性ゆえにその価値を依然として確信している。ハンジ・フリック監督の下、このデンマーク人選手はセンターバックと守備的ミッドフィルダーの両ポジションで最高峰のカバー役を担える重要な戦力と見なされている。

    複数の欧州トップクラブが彼の動向を注視する中、クリステンセンはシーズン終了前に自身のコンディションを証明する決意だ。フリック監督に対し、若手の守備陣を率いる能力を備えた高水準の選手であり続けることを示したいと考えている。

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    時間との戦い

    元チェルシー選手は現在、昨年末に負った靭帯損傷からの回復に専念し、シーズン終盤での活躍を目指している。復帰は4月下旬から5月上旬と見込まれる。今シーズンは公式戦17試合に出場し、1得点を記録している。

    バルセロナは現在、ライバルであるレアル・マドリーに4ポイント差をつけてリーガ首位に立っている。バルサは次にアスレティック・ビルバオとアウェーで戦った後、来週ニューカッスル・ユナイテッドとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦に臨む。

ラ・リーガ
アスレティック・クルブ crest
アスレティック・クルブ
ATH
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
0