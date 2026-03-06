バルセロナ、クリステンセンと契約延長交渉を開始。2年契約を提示か

バルセロナはアンドレアス・クリステンセンとの新契約交渉を正式に開始した。29歳の同選手は2022年にチェルシーからフリー移籍で加入。現在負傷離脱中ながらもロッカールームで信頼できる存在となっている。

スポーツディレクターのデコは先日、選手の代理人であるサイモン・オリベイラと会い、正式な提案を行った。クリステンセンの現在の契約は6月30日に満了となるため、クラブはロベルト・レヴァンドフスキなどのチームメイトと同様に、彼を無償で失うことを避けるため、迅速に動いている。