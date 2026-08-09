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バルセロナ、フレンキー・デ・ヨングにいら立ち MFが足の負傷の手術を引き続き拒否へ
負傷管理をめぐり緊張が高まる
『SPORT』によると、バルセロナ首脳陣は、この負傷を負って以降も身体的な改善の兆しを見せていないオランダ代表MFへの不満を強めているという。この負傷は選手とクラブのメディカルスタッフの間における大きな対立点となっており、とりわけデ・ヨングがオランダのワールドカップ敗退後にカタルーニャへ戻ってから、その傾向が強まっている。
この状況は、バルセロナを率いる就任1年目のシーズンに向けて準備を進めるハンジ・フリックの戦術プランニングにとって大きな打撃となっている。クラブのメディカルチームは、根本的な問題を解決する唯一の決定的な方法だとして、手術を明確に支持している。しかし、デ・ヨングは侵襲的ではないアプローチを望んでおり、そのため少なくとも4カ月の離脱が見込まれ、治療に対する身体の反応次第では最大で半年間欠場する可能性もあるとみられている。
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ワールドカップ優先を巡る不満
現在のメディカル面でのこう着状態に加え、クラブ内部には、この12カ月間におけるデ・ヨングの優先事項と受け取られているものに対するわだかまりが依然として残っている。報道によれば、カンプ・ノウのオフィス内では多くの関係者が、29歳の同選手は2025-26シーズン終盤の最後の局面で絶対的な最大限の力を尽くさなかったと感じており、その主眼はオランダ代表としてワールドカップに万全の状態で臨むことに置かれていたようだ。
度重なる離脱の間に、デ・ヨングが保証されていた先発の座は、新たに台頭してきた才能や実績ある主力選手たちによって脅かされるようになった。マルク・ベルナルの台頭とガビの復帰により、デ・ヨングはもはや守備から攻撃への切り替えにおける議論の余地なき中心ではなくなっていた。実際、国内シーズン最後の2試合には出場せず、その直後にロナルド・クーマン率いる代表チームに合流した。
ロドリ要因と財政的影響
この負傷危機のタイミングは、バルセロナがマンチェスター・シティのスーパースター、ロドリの獲得を進めている状況を踏まえると、特に微妙なものだ。スペイン代表の同選手は、ピボーテのポジションを強化するうえでクラブの最優先ターゲットと広く見なされており、加入が実現すればデ・ヨングのチーム内での立場は大きく変わることになる。バルセロナがファイナンシャル・フェアプレーの制約をうまく乗り越えてロドリを獲得した場合、中盤は「過密」な状況に直面することになる。
ロドリは、すでにバルセロナと個人条件で合意したとの報道もあり、加入が実現すれば、クラブがここ数年見てこなかった形でデ・ヨングに直接的な競争をもたらすことになる。スペイン代表主将のロドリは先発の座を奪うだけでなく、10代のセンセーションであるマルク・ベルナルにとって理想的なメンターとも見なされている。
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カンプ・ノウでの不透明な将来
新シーズンの開幕が近づく中、シウタ・エスポルティバ周辺では、今季がフレンキー・デ・ヨングにとってバルセロナの選手として最後のシーズンになる可能性が高いという見方が大勢を占めている。クラブは負傷中の同選手を放出できないものの、負傷管理を巡る信頼関係の崩壊によって、長期的な将来に関する協議は加速している。情報筋によれば、もし同選手が万全の状態であれば、退団が差し迫っているとされるマルク・カサドやトミー・マルケスといった他のMFと並んで、すでに移籍リストに載せられていた可能性もある。最終的には、保存的治療を望む選手本人と、手術を求めるクラブとの対立が、今後6カ月のキャリアを左右することになる。
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