現在のメディカル面でのこう着状態に加え、クラブ内部には、この12カ月間におけるデ・ヨングの優先事項と受け取られているものに対するわだかまりが依然として残っている。報道によれば、カンプ・ノウのオフィス内では多くの関係者が、29歳の同選手は2025-26シーズン終盤の最後の局面で絶対的な最大限の力を尽くさなかったと感じており、その主眼はオランダ代表としてワールドカップに万全の状態で臨むことに置かれていたようだ。

度重なる離脱の間に、デ・ヨングが保証されていた先発の座は、新たに台頭してきた才能や実績ある主力選手たちによって脅かされるようになった。マルク・ベルナルの台頭とガビの復帰により、デ・ヨングはもはや守備から攻撃への切り替えにおける議論の余地なき中心ではなくなっていた。実際、国内シーズン最後の2試合には出場せず、その直後にロナルド・クーマン率いる代表チームに合流した。