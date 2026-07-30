フリーエージェントであるゴレツカは、バルセロナが抱える継続的な財政難に完璧に合致する。移籍金なしで経験豊富な国際経験者を加えることは、通常であればカタルーニャの首脳陣が定める厳しい経済的条件に見合うものだ。

しかし、フリックとの明白なつながりやクラブの負傷者問題があるにもかかわらず、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは、そのMFの獲得に関心を示していない。ポルトガル人幹部は、この取引案に納得していないとされる。デコは移籍市場に頼るのではなく、中盤の危機を解決するために内部からの昇格を進める考えだ。クラブ内部の序列では、22歳の有望株マルク・カサドが、デ・ヨング不在の間の穴を埋めるのに十分以上の力を持っていると考えられている。