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バルセロナ、フレンキー・デ・ヨングとフェルミン・ロペスの負傷を受け、ハンジ・フリック監督が再会を望む元バイエルン・ミュンヘンMFの衝撃的なフリー移籍を検討へ
ゴレツカがバルセロナ移籍を懇願
『Sport』によると、ゴレツカはバルセロナに対して正式に売り込みを行った。31歳の同選手は、7月1日に契約満了に伴ってバイエルンを退団し、現在はフリーエージェントとなっている。同報道では、このドイツ代表選手がカタルーニャへの移籍を積極的に模索しているとも伝えている。代理人は、この夏の移籍の可能性を提案するため、バルセロナ首脳陣に接触したという。
この提案は、深刻な中盤の負傷者危機に直面しているバルセロナにとって、都合の良いタイミングで届いた。トップチームの主力であるフェルミン・ロペスとフレンキー・デ・ヨングはいずれも現在、長期離脱を強いられるコンディション問題を抱えている。
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中盤の危機が扉を開く
フリック新体制で新シーズンに臨むバルセロナは、中盤の選択肢が深刻に不足している。ロペスは中足骨骨折からの回復途中にあり、デ・ヨングは膝の靱帯断裂から長期のリハビリを強いられている。さらに、クラブのワールドカップ優勝メンバーの数人には休暇延長が認められており、他の選手たちより遅れてプレシーズン練習に合流することになる。
こうした人員不足により、健康で起用可能なベテランであるゴレツカは興味深い選択肢となっている。カンプ・ノウへの移籍が実現すれば、フリックとの再会も果たすことになる。2人は以前バイエルンでともに大きな成功を収めており、ブンデスリーガ2連覇と2019-20シーズンのチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。
デコ、フリックとの再会の可能性を否定
フリーエージェントであるゴレツカは、バルセロナが抱える継続的な財政難に完璧に合致する。移籍金なしで経験豊富な国際経験者を加えることは、通常であればカタルーニャの首脳陣が定める厳しい経済的条件に見合うものだ。
しかし、フリックとの明白なつながりやクラブの負傷者問題があるにもかかわらず、バルセロナのスポーツディレクターであるデコは、そのMFの獲得に関心を示していない。ポルトガル人幹部は、この取引案に納得していないとされる。デコは移籍市場に頼るのではなく、中盤の危機を解決するために内部からの昇格を進める考えだ。クラブ内部の序列では、22歳の有望株マルク・カサドが、デ・ヨング不在の間の穴を埋めるのに十分以上の力を持っていると考えられている。
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バルセロナが方針転換、ゴレツカは選択肢を検討へ
ゴレツカ獲得の可能性が消滅したとみられる中、バルセロナは補強の最優先事項を攻撃陣へと切り替えた。 ロベルト・レヴァンドフスキのシカゴ・ファイアー移籍を受け、スペインの強豪は新たなセンターフォワード探しを急いでいる。
一方のゴレツカは、欧州内外で別の移籍先を探る必要がある。31歳の同選手には、これまでセリエAの強豪であるミランとユヴェントスが関心を示していたほか、シカゴのようなメジャーリーグ・サッカーのクラブも獲得候補となっていた。去就が決まるまでの間、このベテランMFは試合勘を維持するため、プライベートコーチと緊密に取り組んでいる。現在は次のキャリアの一手を待ちながら、少年時代を過ごしたクラブであるボーフムの施設でトレーニングを行っている。
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