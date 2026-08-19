バルセロナが、例年夏恒例のガンペール杯でアル・アハリに2-1で勝利し、祝賀ムードに包まれた。もっとも、カンプ・ノウではピッチ上の話題だけが語られたわけではない。Mundo Deportivoが伝えたところによると、試合直後にはカタルーニャのクラブでスポーツディレクターを務めるデコ と、指揮官のハンジ・フリックも言葉を残した。両者は、今後のクラブの動き（今日、ラウタロ・マルティネスへの新たな関心クラブとして報じられた。詳細はこちら）について説明することを選び、移籍市場ではとりわけ攻撃陣を中心に、バルセロナが引き続き主役となる見通しを示した。
Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナ、フリック「9番が必要だ」 デコ「レヴァンドフスキの代役を見つけるのは簡単ではない」
ロドリ？ 我々はレアルから選手を奪うために移籍市場を動いているわけではない。
「全員に満足している。私たちが行った補強はすべて目的があってのものだ。誰であれ獲得に動く前に、決断を下すまで長く話し合ってきた。ロドリは当初、獲得可能ではないと考えていたため、私たちのプランには入っていなかった。だが、そのチャンスが訪れたとき、私たちはすぐに動き、成功を収めた。これはゴードン、アデイェミ、ビシウ、カンセロのときと同じだ。すべてには目的がある。チームを強化することであり、ロドリはその力になってくれる。レアルから奪うために選手を獲得しているわけではない。それは間違いだ」
レヴァンドフスキの穴を埋めるのは簡単ではない
2人の選手が去った。フェランとロベルト（レヴァンドフスキ）だ。フェランが残した穴は新加入選手たちで埋められるが、ロベルトの代役を務めるのは非常に難しい。たとえ良い選手が見つかったとしても、彼は我々とともにひとつの時代を築いたのだから、やはり簡単ではない。我々には内部の解決策もあるが、間違いなく何らかの動きはすることになる。重要なのは最善の解決策を見つけることだ。ここからシーズン終了までに何ができるのかを見極めるために取り組んでいる。」
フリック「9番が必要だ」
試合後、フリックもセンターフォワード補強の必要性を認めた。「そうだ。我々はストライカーを探している。ナンバー0だ。デコは長い間、本当に素晴らしい仕事をしている。取引がまとまることを願っているし、強くそう信じている。私はデコの仕事を信頼している」
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