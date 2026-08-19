バルセロナ、フリック「9番が必要だ」　デコ「レヴァンドフスキの代役を見つけるのは簡単ではない」

「全員に満足している。私たちが行った補強はすべて目的があってのものだ。誰であれ獲得に動く前に、決断を下すまで長く話し合ってきた。ロドリは当初、獲得可能ではないと考えていたため、私たちのプランには入っていなかった。だが、そのチャンスが訪れたとき、私たちはすぐに動き、成功を収めた。これはゴードン、アデイェミ、ビシウ、カンセロのときと同じだ。すべてには目的がある。チームを強化することであり、ロドリはその力になってくれる。レアルから奪うために選手を獲得しているわけではない。それは間違いだ」