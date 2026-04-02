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バルセロナ・フェメニが9日間で3度目となるレアル・マドリードへの完勝を収め、チャンピオンズリーグの準決勝進出を決めた。アレクシア・プテラスは500試合目の出場を華々しく飾った。
バルサがクラシコのライバルにさらなる屈辱を与える
熱狂的な6万人以上の観衆が詰めかけた、熱気に包まれたスポティファイ・カンプ・ノウで、バルセロナ・フェメニはわずか9日間で3度目となるレアル・マドリードを完璧に打ち砕き、2戦合計12-2の勝利でチャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた。 第2戦はアウェイチームにとって悪夢のような試合となり、日曜日のスペイン・プリメーラ・ディビシオンでバルサに0-3で敗れた直後ということもあり、欧州大会史上最大の敗北を喫することとなった。
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プテラスが記念すべき節目を華やかに祝う
この夜は、名門バルサでの通算500試合出場を果たしてピッチに立ったプテラスにとって、まさに彼女のための夜となるはずだった。2度のバロンドール受賞者である彼女は、開始からわずか8分でその存在感を示した。エヴァ・パヨールのシュートがセーブされた瞬間に素早く反応し、先制ゴールを叩き込んだのだ。これはクラブ通算230ゴール目となり、500試合という節目を祝うにふさわしいゴールとなった。
プテラスのゴールは、試合が始まる前から事実上勝負を決めてしまうような、前半の猛攻の口火を切った。中盤の要としての彼女のリーダーシップは、今回もまた、バルサが生み出したすべての好プレーの原動力となった。
グラハム・ハンセンとパジョールがチームに加わる
キャロライン・グラハム・ハンセンは15分にヘディングで2点目を決めた後、コーナーキックからパレデスにアシストを送り、3点目を演出した。このノルウェー代表選手は後半、見事なチップシュートを決めてハットトリックを達成し、マドリードのゴールを守るミサ・ロドリゲスをさらに屈辱に陥れた。
それに負けじと、今夏加入のエヴァ・パヨルもスペインでのデビューシーズンにおける得点ラッシュを続けた。彼女は前半終了間際にこの試合4点目を決め、欧州クラブ大会通算40ゴール目を記録した。ペレ・ロメウ監督が擁する豊富な戦力の真価は、最終的にエスメ・ブルグツによって示された。彼女は若手クララ・セラジョルディのクロスを決め、この日の得点を6点に伸ばした。
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準決勝ではバイエルン・ミュンヘンが待ち構えている
合計スコア12対2という大差での勝利により、バルセロナはバイエルン・ミュンヘンとの準決勝進出を決めた。ドイツの強豪はレアル・マドリードよりも身体的な脅威となるだろうが、バルセロナは圧倒的な自信を持ってこの一戦に臨むことになる。両チームは今シーズンのグループステージですでに一度対戦しており、その際はバルサが7対1という圧勝を収めている。
昨シーズン、アーセナルに王座を明け渡したカタルーニャのチームは、まるで憑りつかれたかのように、欧州の女王としての地位を取り戻すことに固執しているようだ。今シーズンはリーグ戦だけで20得点を挙げ、無敗の記録でベスト4に進出した。