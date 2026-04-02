バルセロナ・フェメニが9日間で3度目となるレアル・マドリードへの完勝を収め、チャンピオンズリーグの準決勝進出を決めた。アレクシア・プテラスは500試合目の出場を華々しく飾った。

この夜は、名門バルサでの通算500試合出場を果たしてピッチに立ったプテラスにとって、まさに彼女のための夜となるはずだった。2度のバロンドール受賞者である彼女は、開始からわずか8分でその存在感を示した。エヴァ・パヨールのシュートがセーブされた瞬間に素早く反応し、先制ゴールを叩き込んだのだ。これはクラブ通算230ゴール目となり、500試合という節目を祝うにふさわしいゴールとなった。

プテラスのゴールは、試合が始まる前から事実上勝負を決めてしまうような、前半の猛攻の口火を切った。中盤の要としての彼女のリーダーシップは、今回もまた、バルサが生み出したすべての好プレーの原動力となった。



