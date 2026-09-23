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バルセロナ・フェメニが歴史をつくる！ バルセロナがチャンピオンズリーグでパリFCを粉砕し、驚異の通算900勝に到達
欧州で歴史的な節目を達成
バルセロナ女子は9月23日水曜日、クラブ史上通算900勝目となる公式戦勝利を記録した。ロメウ監督率いるチームは、2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ開幕節で、この記念すべき大台に到達した。
スペインの強豪はエスタディ・ヨハン・クライフで、フランスのパリFCを一蹴して歴史的勝利を手にした。この白星は欧州での戦いを最高の形でスタートさせるものにもなった。欧州王者として連覇を目指すバルセロナ女子は、今季の序盤戦でも無敗を維持している。
- AFP
5発快勝で勝利を決定づける
バルセロナ女子はこの節目を、パリFCに5-2で快勝して飾った。カタルーニャ勢は圧巻の攻撃力を披露し、記録更新の夜を最高の形で締めくくった。
エヴァ・パヨルが2得点で得点をけん引し、ケロリン、クララ・セラホルディ、キャロライン・グラハムもそれぞれゴール。圧倒的なパフォーマンスを完成させた。この結果、ブラウグラナはタイトル防衛の初戦を白星でスタート。ロメウ監督のチームは今季公式戦無敗を維持している。
驚異的な支配の遺産
1988年以降、バルサ・フェメニは公式戦わずか1247試合で通算900勝に到達した。これにより、クラブは歴史上の全公式戦を通じて72％を超える驚異的な勝率を記録している。
当然ながら、その大半の勝利はプリメーラ・ディビシオンで挙げられており、619勝を記録している。さらに、セゴナ・ディビシオンで97勝、UEFA女子チャンピオンズリーグで82勝、コパ・デ・ラ・レイナで66勝、コパ・カタルーニャで24勝、スーペルコパ・デ・エスパーニャで12勝を積み上げている。
今回の最新の節目は、今年前半に達成したもう一つの大きな偉業に続くものだ。2026年2月、クラブはスペイン1部と2部を合わせたリーグ通算700勝到達を祝った。
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4選手に照準を定めた
欧州王座防衛への道でまずは余裕を持って初勝利を確保したバルセロナ・フェメニは、勢いが止まる気配をまったく見せていない。現在の歩みを見れば、公式戦通算1000勝という節目はすでに十分射程圏内にある。ロメウ監督のチームは、国内外の大会をまたぐ過密日程を戦う中で、この無敗スタートをさらに伸ばしていくことを目指す。
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