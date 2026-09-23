バルセロナ女子は9月23日水曜日、クラブ史上通算900勝目となる公式戦勝利を記録した。ロメウ監督率いるチームは、2026-27シーズンのUEFA女子チャンピオンズリーグ開幕節で、この記念すべき大台に到達した。

スペインの強豪はエスタディ・ヨハン・クライフで、フランスのパリFCを一蹴して歴史的勝利を手にした。この白星は欧州での戦いを最高の形でスタートさせるものにもなった。欧州王者として連覇を目指すバルセロナ女子は、今季の序盤戦でも無敗を維持している。