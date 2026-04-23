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バルセロナ・フェメニがリーガFで7連覇を達成した。
ダービーでの快勝で王座を確定
ペレ・ロメウ監督率いるチームは、ローテーションを採用しながらもエスパニョールを圧倒し、初戦で国内王座を奪還した。 元エスパニョールのカルラ・ジュリアが開始2分で先制。28分にライア・バレステのPKでホームが逆転したが、直後にキャロライン・グラハム・ハンセンが再逆転。後半にはマルティン・フェンガーが2得点を挙げ、バルセロナは残り4試合で優勝を確定した。
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若手チームがトップレベルを維持
欧州戦を控え主力を休ませたバルセロナ。それでもダービーで示されたのは、層の厚さだった。 先発平均年齢は22歳。リザーブ選手4人とリーグデビューのロサリア・ドミンゲスも含まれたが、戦術規律は揺らがない。哲学を貫き、若手がスムーズに役割を果たした。大幅な輪番起用ながら、7連覇へ歩みは止まらない。
スペインで圧倒的な強さ
今シーズンのバルセロナは26試合で116得点・失点7の得失点差+109を記録。 26試合で25勝し、11月のレアル・ソシエダ戦での1敗のみ。今回の勝利で2位レアル・マドリードとの差は16ポイントに広がり、同チームの得失点差38もバルセロナには及ばない。
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欧州制覇を視野に
リーグ優勝を確定したバルセロナは、次にUEFA女子CL制覇を狙う。土曜、チームはドイツへ飛び、アリアンツ・アレーナでバイエルンと戦う。両チームとも今週リーグ優勝を決めたばかり。新王者同士の激突だ。 好調を維持し、控え選手も戦力として機能している。ロメウ監督率いるチームは、国内と欧州の2冠を狙える勢いでシーズン最終月を迎える。