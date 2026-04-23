バルセロナ・フェメニがリーガFで7連覇を達成した。

欧州戦を控え主力を休ませたバルセロナ。それでもダービーで示されたのは、層の厚さだった。 先発平均年齢は22歳。リザーブ選手4人とリーグデビューのロサリア・ドミンゲスも含まれたが、戦術規律は揺らがない。哲学を貫き、若手がスムーズに役割を果たした。大幅な輪番起用ながら、7連覇へ歩みは止まらない。



