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Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

バルセロナ・フェメニがリーガFで7連覇を達成した。

バルセロナ
女性の最初の部門
Espanyol 対 バルセロナ
Espanyol
女子サッカー

バルセロナ・フェメニがリーガFで7連覇を達成し、スペイン女子サッカー界での絶対的な強さを示した。水曜日、同市のライバル・エスパニョールを4－1で下し、首位と16ポイント差で他を圧倒。クラブ通算11度目の国内リーグ制覇となった。

  • ダービーでの快勝で王座を確定

    ペレ・ロメウ監督率いるチームは、ローテーションを採用しながらもエスパニョールを圧倒し、初戦で国内王座を奪還した。 元エスパニョールのカルラ・ジュリアが開始2分で先制。28分にライア・バレステのPKでホームが逆転したが、直後にキャロライン・グラハム・ハンセンが再逆転。後半にはマルティン・フェンガーが2得点を挙げ、バルセロナは残り4試合で優勝を確定した。

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  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    若手チームがトップレベルを維持

    欧州戦を控え主力を休ませたバルセロナ。それでもダービーで示されたのは、層の厚さだった。 先発平均年齢は22歳。リザーブ選手4人とリーグデビューのロサリア・ドミンゲスも含まれたが、戦術規律は揺らがない。哲学を貫き、若手がスムーズに役割を果たした。大幅な輪番起用ながら、7連覇へ歩みは止まらない。


  • スペインで圧倒的な強さ

    今シーズンのバルセロナは26試合で116得点・失点7の得失点差+109を記録。 26試合で25勝し、11月のレアル・ソシエダ戦での1敗のみ。今回の勝利で2位レアル・マドリードとの差は16ポイントに広がり、同チームの得失点差38もバルセロナには及ばない。

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    欧州制覇を視野に

    リーグ優勝を確定したバルセロナは、次にUEFA女子CL制覇を狙う。土曜、チームはドイツへ飛び、アリアンツ・アレーナでバイエルンと戦う。両チームとも今週リーグ優勝を決めたばかり。新王者同士の激突だ。 好調を維持し、控え選手も戦力として機能している。ロメウ監督率いるチームは、国内と欧州の2冠を狙える勢いでシーズン最終月を迎える。

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