「話せないこともある。私たちはやるべきことをきちんとやった。1億ユーロのオファーを提示し、3年で支払う条件だったが、返答は得られなかった。その後は主にメディアで報じられていただけだ」





その後、デコはアトレティコ・マドリーとの接触を振り返り、カタルーニャのクラブが適切な振る舞いをしていたと強調した。「ヤンはすでに、彼らと何度か話をしたと説明している。常に敬意を持って接していた。彼らはその選手を売りたくないと言っていた」





また、そのアルゼンチン人FWの将来について、バルセロナ幹部は踏み込んだ発言を避けた。「将来？ その時々を、その時々のものとして評価しなければならない。メディアには大きな緊張感があるが、これ以上付け加えることはない」





最後にデコは、バルセロナがその選手に対し、公に移籍希望を表明するよう圧力をかけたという見方を強く否定した。「私たちは選手に対し、クラブW杯でアトレティコを去りたいと発言するよう求めてはいない」



