AFP
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バルセロナ、チャンピオンズリーグでの対戦でチェーンソーと破壊されたエンブレムを描いた「攻撃的」なハロウィーンのティフォをめぐり、PSGをUEFAに通報
パルク・デ・プランスでチェーンソーと火薬を使った演出
パリでのキックオフを前に、一方のゴール裏に陣取ったホームのサポーターが、ホラーをテーマにした巨大な横断幕を披露した。そこには、マスクを着けた人物がチェーンソーでバルセロナのクラブエンブレムを切り刻む姿が描かれ、「虐殺、パリ流に」という脅迫的なメッセージが添えられていた。
サポーターは火工品に火をつけ、チェーンソーの刃から火花が飛び散る様子を再現し、威圧的な雰囲気を強めた。試合前の演出の攻撃的な内容は、訪問したバルセロナの一行の怒りを買ったとみられる。バルセロナはフランス王者について、欧州サッカーの統括団体に報告したと、『ESPN』が伝えている。
- Getty Images Sport
パリで負傷者が続出、痛手が拡大
ピッチ上では見応えのある展開が繰り広げられたものの、この試合は両チームの選手に身体的な打撃をもたらした。パリ・サンジェルマンは開始20分以内にウスマン・デンベレが太ももの負傷を疑われて退き、代わってフェラン・トーレスが古巣との一戦に出場した。
後半にはホームチームをさらなる不運が襲った。シャビ・エスパルトとの空中戦で膝をひねったフヴィチャ・クヴァラツヘリアは医療スタッフの助けを必要とし、まったく同じプレーの流れで主将のマルキーニョスも交代を余儀なくされた。
バルセロナもこの激しい一戦を無傷では終えられなかった。ダニ・オルモは自身も打撲を負い、出場からわずか27分で退いた。慌ただしい序盤に代わってピッチに入ったのはフェルミン・ロペスだった。
PSG、バルセロナの完璧なスタートに終止符
観客席と医務室が混乱する中、PSGは隙のない戦いで4-2の勝利を収め、チャンピオンズリーグで開幕からの全勝を維持した。デジレ・ドゥエが低い弾道のシュートで先制し、PSGが圧倒した前半を締めくくった。バルセロナは前半45分間に枠内シュートを10本許し、1試合の一つのハーフにおける守備面の数字としては2003-04シーズン以来最悪を記録した。
カタルーニャの名門バルセロナは粘り強く反撃し、シャビ・エスパルトとラミン・ヤマルの得点で2度同点に追いついた。しかし、終盤にヴィティーニャとファビアン・ルイスが得点し、前回の欧州王者が勝ち点3を手にした。
パルク・デ・プランスでのこの結果により、バルセロナは今季初黒星を喫した。ラ・リーガ首位の11連勝も同時に止まった。
- AFP
国内のビッグマッチが迫る
両強豪は欧州での過酷な戦いを終え、今週末に国内で大きな試練を迎える。バルセロナは、宿敵レアル・マドリーをホームに迎える注目のクラシコに向け、心身ともに速やかに立て直さなければならない。
一方、PSGはリーグ・アンでリヨンとの上位対決に臨む。ルイス・エンリケ監督は、主力の先発選手数人について重要なメディカルチェックの結果を待つ中、チームの勢いを維持するために大幅なメンバー変更を迫られる。
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