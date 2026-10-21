ピッチ上では見応えのある展開が繰り広げられたものの、この試合は両チームの選手に身体的な打撃をもたらした。パリ・サンジェルマンは開始20分以内にウスマン・デンベレが太ももの負傷を疑われて退き、代わってフェラン・トーレスが古巣との一戦に出場した。

後半にはホームチームをさらなる不運が襲った。シャビ・エスパルトとの空中戦で膝をひねったフヴィチャ・クヴァラツヘリアは医療スタッフの助けを必要とし、まったく同じプレーの流れで主将のマルキーニョスも交代を余儀なくされた。

バルセロナもこの激しい一戦を無傷では終えられなかった。ダニ・オルモは自身も打撲を負い、出場からわずか27分で退いた。慌ただしい序盤に代わってピッチに入ったのはフェルミン・ロペスだった。



