バルセロナ、ジュール・クンデへのアーセナルの関心がある中でトッテナムDFペドロ・ポロに接触

ポロの獲得は、バルセロナにとって間違いなく極めて難しいものとなる。スペイン代表の同選手はつい最近、6月に 高額な条件の新たな長期契約にサイン したばかりで、これにより2031年までトッテナムに残留することになっている。スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督は、このSBを自身の戦術システムにおける不可欠な存在と見なしている。

「ペドロは我々にとって非常に重要な選手であり、守備でも攻撃でも試合に影響を与える力を継続的に示してきた」と、ポロの契約延長後にこのイタリア人指揮官は語った。

「技術的なクオリティーに加え、私は彼のメンタリティーも大好きだ。彼は毎日、取り組み、学び、改善したいと考えている。そして、こうした特長こそが選手を最高レベルへ到達させる助けになる」