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バルセロナ、ジュール・クンデへのアーセナルの関心がある中でトッテナムDFペドロ・ポロに接触
バルセロナ、ワールドカップ優勝経験者を注視
スペインでの報道によると（Metro経由）、バルセロナがトッテナムの右SBペドロ・ポロ獲得に向けて正式オファーを行ったという。カタルーニャの強豪は、現在のDFジュール・クンデが退団する可能性を見据え、積極的に準備を進めている。ポロは最近、国際舞台で素晴らしい夏を過ごした。26歳の同選手は、スペインが北米で栄光のワールドカップ制覇を果たした中、1試合を除く全試合で先発した。
同選手は2023年1月にスポルティングCPから期限付きでトッテナムに加入して以降、プレミアリーグで印象的な4シーズンを過ごしてきた。ロンドンで見せてきた安定したパフォーマンスが、いまやラ・リーガの強豪の目を引いている。
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アーセナルの関心が守備陣再編を引き起こす
バルセロナがポロに関心を示しているのは、クンデの将来をめぐる不透明感が強まっていることに直接起因している。アーセナルのミケル・アルテタ監督は、今夏の移籍市場が閉まる前にこのフランス代表を獲得することを強く望んでいる。スペイン人ジャーナリストのジェラール・ロメロ氏は、『Jijantes』で、バルセロナが積極的に先を見据えて動いていることを認めた。
「ここ数日でペドロ・ポロ、そのサイドバックの周辺と接触があった」とロメロ氏は明かした。「彼はトッテナムで最も高給取りの選手の一人で、ごく最近契約を更新した。しかし、ジュール・クンデが退団する場合に備え、バルセロナは彼の周辺に打診した。クンデにはプレミアリーグから多くのオファーがある。現時点で選手本人は退団を望んでいる兆候を何も見せていないが、この件は半分開いた状態であり、何が起きてもおかしくない」
デ・ゼルビ、トッテナムのスターを称賛
ポロの獲得は、バルセロナにとって間違いなく極めて難しいものとなる。スペイン代表の同選手はつい最近、6月に 高額な条件の新たな長期契約にサイン したばかりで、これにより2031年までトッテナムに残留することになっている。スパーズのロベルト・デ・ゼルビ監督は、このSBを自身の戦術システムにおける不可欠な存在と見なしている。
「ペドロは我々にとって非常に重要な選手であり、守備でも攻撃でも試合に影響を与える力を継続的に示してきた」と、ポロの契約延長後にこのイタリア人指揮官は語った。
「技術的なクオリティーに加え、私は彼のメンタリティーも大好きだ。彼は毎日、取り組み、学び、改善したいと考えている。そして、こうした特長こそが選手を最高レベルへ到達させる助けになる」
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大きな移籍決断が待ち受ける
バルセロナは今後、アーセナルがクンデ獲得に向けて決定的な動きを見せるまで待つかどうかを決めなければならない。もしこのフランス人選手が最終的にロンドン北部へ移籍することになれば、カタルーニャ勢はポロをめぐってトッテナムの強硬な姿勢を早急に見極めることを余儀なくされる。
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