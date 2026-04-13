バルセロナ、オランダのスターとの交渉凍結

テヴェンテのDFロッド・ニスタッドは、バルセロナが獲得を検討している欧州の選手だ。

オランダ人DFは以前からバルサのレーダーに捉えられ、内部評価も高い。

18歳ながらすでにトップレベルでプレーし、オランダ屈指の若手DFとして評価されている。193cmの身長を生かした強靭なフィジカルとペナルティエリアでの存在感が魅力で、将来が期待される。

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