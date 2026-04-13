バルセロナ、オランダのスターとの交渉凍結

テヴェンテのDFロッド・ニスタッドは、バルセロナが獲得を検討している欧州の選手だ。
オランダ人DFは以前からバルサのレーダーに捉えられ、内部評価も高い。
18歳ながらすでにトップレベルでプレーし、オランダ屈指の若手DFとして評価されている。193cmの身長を生かした強靭なフィジカルとペナルティエリアでの存在感が魅力で、将来が期待される。
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『スポルト』紙によると、バルセロナはロッド・ニスタッドの獲得交渉を一時保留にしている。
現時点では正式交渉に入る時期尚早と判断したが、獲得リストから外したわけではない。
同紙によると、移籍金が約800万ユーロと設定されているが、バルセロナは才能は豊かでもまだ成長途上の選手には高額すぎると判断しているという。
バルセロナはニスタッドを候補から外したわけではなく、タイミングや戦略上の判断だと強調している。
クラブは今、大型交渉を進めるには時期尚早だと判断。今シーズンの行方が見えてから再開するかを決める方針だ。
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