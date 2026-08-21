ZUMA Press Wire
翻訳者：
バルセロナ行きが取り沙汰されるフリアン・アルバレスに対し、アトレティコ・マドリーのファンが怒りのトレーニング場抗議を実施
怒ったサポーターが退団を要求
アトレティコのサポーターの怒りはクラブのトレーニング場で噴出し、「フリアン出て行け」と書かれた横断幕や、背番号19をバツ印で消した掲示物が設置された。こうした目に見える反発は、エスタディオ・メトロポリターノで水曜日に行われたマラガとのラ・リーガ開幕戦で、このストライカーに向けられた侮辱的なチャントに続くものだった。26歳のFWとファンベースの関係は、本人が今夏のバルセロナ移籍希望を公然と表明して以降、急速に悪化している。
- Getty Images Sport
指揮官、コンディション面の準備状況を軽視
ディエゴ・シメオネ監督は、オフシーズンにアルバレスが正式に移籍を要求していたにもかかわらず、同選手が引き続き自身の構想の中心にいると強調し、更衣室内の緊張緩和を図った。
シメオネ監督は火曜日のマラガ戦を前に、このアルゼンチン人選手の欠場は純粋に試合勘の問題によるものだと主張。アルバレスを依然としてチーム最高の選手と考えていることをあらためて強調し、日曜日のビジャレアル戦には起用する見通しを示した。
バルセロナに痛手
2024年夏にマンチェスター・シティから加入して以降、アルバレスはアトレティコ・マドリーの攻撃陣における重要な軸となっており、106試合で49ゴール17アシストを記録している。アトレティコがアーセナルへの移籍にゴーサインを出したと報じられたものの、このFWは2030年6月まで契約を残す中、ハンジ・フリック率いるチームへの加入だけに意識を向けている。しかし、首都のクラブが交渉を完全に拒否したことで、カタルーニャの強豪は代替となる攻撃陣の補強候補の模索を進めている。
- Getty Images Sport
FWに敵地での厳しい歓迎が待ち受ける
シメオネ監督は、日曜日にホームで行われるビジャレアル戦に向けてアルバレスを再びチームに組み込むという繊細な対応を迫られている。とりわけ、同じFWのアレクサンダー・セルロートが負傷で戦線離脱しているだけに、その難しさは増している。さらにコーチングスタッフは、ピッチ外で不穏な空気が強まる中、チームを安定させるために新加入のDFクリスティアン・「クティ」・ロメロも迅速に組み込まなければならない。アルバレスが出場することになれば、移籍市場の締め切りが迫る中、容赦のないホームの観客の厳しい視線の下で、精神面が厳しく試されることになる。
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