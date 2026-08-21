ディエゴ・シメオネ監督は、オフシーズンにアルバレスが正式に移籍を要求していたにもかかわらず、同選手が引き続き自身の構想の中心にいると強調し、更衣室内の緊張緩和を図った。

シメオネ監督は火曜日のマラガ戦を前に、このアルゼンチン人選手の欠場は純粋に試合勘の問題によるものだと主張。アルバレスを依然としてチーム最高の選手と考えていることをあらためて強調し、日曜日のビジャレアル戦には起用する見通しを示した。