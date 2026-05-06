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バルセロナ移籍の噂を受け、ハーランド代理人が最新情報を報告
マンチェスター・シティとの交渉
ESPNによると、ピメンタ氏はマンチェスター・シティを「交渉で最も難しいクラブ」と指摘した。昨年初めに9年半の契約延長をした後、彼女は同クラブの圧倒的な優位性を強調した。「彼らは真面目で組織的であり、巨大なクラブだ。すべきことを理解し、経験も豊富で、何も不足していない」と語った。 だから私たちには切り札がない」と語った。この安定感は、公式戦195試合で160得点を挙げる選手をも支えている。
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バルセロナ移籍の噂を否定
ラ・リーガの強豪バルセロナへの移籍が噂されるも、ハーランドはイングランドで落ち着いている。今季は49試合で36ゴール7アシストをマークし、3,874分間ピッチに立った。 最近、スペイン移籍説が浮上したが、代理人は「すべてが順調で、移籍を考える理由はない」と否定。彼の焦点は現在、国内と欧州の目標にある。
エリートの精神と知性
驚異的な数字の記録に加え、ピメンタはノルウェー代表選手の強い精神力や私生活についても語った。彼女は「彼は私たち［サッカーエージェント］とよく似ています。気さくで、気取らず、リラックスしていて、目立たない……彼にとって、サッカーは最も真剣に取り組むべきゲームなのです」と説明した。また、彼女は「トップレベルのサッカー選手という職業は楽だ」という通念を否定した。 「多くの人は、サッカー選手が楽な仕事だと誤解しています。私はよく、トップ選手には高い知性が必要だと話します。頂点に立つ選手の知性を過小評価してはいけません。彼には並外れた献身性が求められます」と付け加えた。
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未来はどうなるのか
長期契約を結んだハーランドは、買取条項も撤廃され、シティでさらにタイトルを狙う。当面、欧州ビッグクラブへの移籍はほぼなく、マンチェスターでのレガシーは確固たるものになる。