驚異的な数字の記録に加え、ピメンタはノルウェー代表選手の強い精神力や私生活についても語った。彼女は「彼は私たち［サッカーエージェント］とよく似ています。気さくで、気取らず、リラックスしていて、目立たない……彼にとって、サッカーは最も真剣に取り組むべきゲームなのです」と説明した。また、彼女は「トップレベルのサッカー選手という職業は楽だ」という通念を否定した。 「多くの人は、サッカー選手が楽な仕事だと誤解しています。私はよく、トップ選手には高い知性が必要だと話します。頂点に立つ選手の知性を過小評価してはいけません。彼には並外れた献身性が求められます」と付け加えた。