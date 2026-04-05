Getty
翻訳者：
バルセロナ移籍の噂が流れる中、ルカ・ヴスコヴィッチがトッテナム残留への希望を抱かせる
ロンドン北部での明るい未来
ヴスコヴィッチは、ドイツのメディア『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』のインタビューでその意向を明らかにした。現在19歳の彼は、ブンデスリーガのハンブルクへレンタル移籍し、そこでプレーの幅を広げているが、その素晴らしいパフォーマンスが注目を集めている。 この若手選手は、もともと昨夏にハイドゥク・スプリットからトッテナムへの移籍に合意していたが、今シーズンは海外でスキルを磨くことに専念している。センターバックとしては異例の活躍を見せ、25試合で5ゴールを記録している。この得点能力と守備での存在感が相まって、欧州での評価が急速に高まっていることが証明されている。
- getty
ヴスコヴィッチ、移籍の噂について言及
自身の将来をめぐる憶測について直接言及したヴスコヴィッチは、移籍市場については現実的な見方を示しつつも、長期的なコミットメントを強調した。このディフェンダーの発言は、まさにクラブが今必要としていた安心感をもたらした。「サッカーの世界では、何が起こるか分からない」とヴスコヴィッチは語った。「来年かもしれないし、10年後かもしれない。誰にも約束はしたくない。今シーズンが終われば、私は再びトッテナムの選手になる。 2030年まで契約が残っている」この完全なコミットメントにより、本拠地クラブでの公式戦デビューを果たす前に他クラブへの完全移籍を求めるのではないかという懸念は払拭された。
デ・ゼルビ監督、守備陣の布陣を変更
この若手センターバックの復帰は、トッテナムが激動の夏を迎える中、デ・ゼルビ監督にとって大きな力となるだろう。 ベテランのベン・デイヴィスが契約満了に伴い退団する見込みであるため、来シーズンの守備陣は大きく様変わりすると予想される。デイヴィスは足首の骨折により、今シーズンの残りを欠場することになった。さらに、クラブは衝撃的な降格の危機に直面しており、スター選手であるクリスティアン・ロメロとミッキー・ファン・デ・ヴェンの将来に不透明感が漂っている。この不確実性は、海外からの強い関心が加わることでさらに深刻化している。 ロメロはアトレティコ・マドリードへの移籍が強く噂されており、ヴァン・デ・ヴェンもスペインのビッグクラブから強い関心を集めている。バルセロナとレアル・マドリードが彼を主要なターゲットに据えているからだ。もしスパーズが主力となる代表選手を失うことになれば、ヴスコヴィッチには即戦力として活躍することが求められるだろう。今のところ、この10代の選手は6月30日に期限を迎えるレンタル移籍期間を、シーズンを力強く締めくくることに集中している。
- Getty Images Sport
トッテナムは今後どうなるのか？
トッテナムはプレミアリーグで勝ち点30の17位につけており、降格圏からわずか1ポイント差で踏みとどまっている。デ・ゼルビ監督は、4月12日のサンダーランド戦を皮切りに、厳しい終盤戦を迎えることになる。ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズやリーズ・ユナイテッドとの「絶対に勝たなければならない」一戦に加え、アストン・ヴィラやチェルシーとの難敵との対戦が待ち構え、5月24日のエヴァートン戦をもってシーズンを締めくくる。1ポイント1ポイントが極めて重要だ。