バルセロナ移籍の噂が流れる中、ルカ・ヴスコヴィッチがトッテナム残留への希望を抱かせる

この若手センターバックの復帰は、トッテナムが激動の夏を迎える中、デ・ゼルビ監督にとって大きな力となるだろう。 ベテランのベン・デイヴィスが契約満了に伴い退団する見込みであるため、来シーズンの守備陣は大きく様変わりすると予想される。デイヴィスは足首の骨折により、今シーズンの残りを欠場することになった。さらに、クラブは衝撃的な降格の危機に直面しており、スター選手であるクリスティアン・ロメロとミッキー・ファン・デ・ヴェンの将来に不透明感が漂っている。この不確実性は、海外からの強い関心が加わることでさらに深刻化している。 ロメロはアトレティコ・マドリードへの移籍が強く噂されており、ヴァン・デ・ヴェンもスペインのビッグクラブから強い関心を集めている。バルセロナとレアル・マドリードが彼を主要なターゲットに据えているからだ。もしスパーズが主力となる代表選手を失うことになれば、ヴスコヴィッチには即戦力として活躍することが求められるだろう。今のところ、この10代の選手は6月30日に期限を迎えるレンタル移籍期間を、シーズンを力強く締めくくることに集中している。