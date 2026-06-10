バルセロナが買い取りオプションを行使しないとの報道を受け、チェルシーに獲得の好機が訪れた。フリック監督はアンソニー・ゴードンを選択。このイングランド代表はマンチェスター・ユナイテッドを離れ、新天地を探している。

コールは、古巣の財政難を理解した上で「チェルシーには得点力のあるFW、経験豊富なCB、そしてGKの競争を促す新戦力が必要だ。理想はエムバペやヴィニシウスだが、現実的には予算とバランスを考慮した補強が不可欠だ」と語る。 しかし、シャビ・アロンソは安価で効果的な補強先を見極める必要がある。チェルシーの資金は限られており、無駄遣いも多かったため、既存戦力でやりくりする可能性もある。その場合、ファンは彼を支え、これが10年前のチェルシーではないと理解すべきだ」



