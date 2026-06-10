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バルセロナ移籍が不透明な中、チェルシーのレジェンドがマンUで出番を失ったラッシュフォードの獲得を提案。同選手はチェルシーにとって「多くの条件を満たしている」という。
コールはラッシュフォードを擁護する
ラッシュフォードはスペインで14ゴール11アシストを記録し、バルセロナのラ・リーガとスーペルコパ制覇に貢献。苦難のマンチェスター時代を経て、なおもトップレベルで結果を出せることを示した。
サン・スポーツの取材にコールは移籍の可能性について「年俸と評価額次第だ。 多くの条件を満たしているが、巨額投資は避けたい。チェルシーでも活躍できるだろう。このまま勢いを保ち、自信を持ってほしい。バルセロナで再起したように、まだ上のレベルへいける。チェルシーが問い合わせる価値はあるが、契約内容次第だ」
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バルセロナ退団で新展開
バルセロナが買い取りオプションを行使しないとの報道を受け、チェルシーに獲得の好機が訪れた。フリック監督はアンソニー・ゴードンを選択。このイングランド代表はマンチェスター・ユナイテッドを離れ、新天地を探している。
コールは、古巣の財政難を理解した上で「チェルシーには得点力のあるFW、経験豊富なCB、そしてGKの競争を促す新戦力が必要だ。理想はエムバペやヴィニシウスだが、現実的には予算とバランスを考慮した補強が不可欠だ」と語る。 しかし、シャビ・アロンソは安価で効果的な補強先を見極める必要がある。チェルシーの資金は限られており、無駄遣いも多かったため、既存戦力でやりくりする可能性もある。その場合、ファンは彼を支え、これが10年前のチェルシーではないと理解すべきだ」
アルテタとアーセナルが注目している
チェルシーがコールの助言を受け入れなくても、このFWには他の強豪も注目している。特にアーセナルはアルテタ監督の下、攻撃力強化のため獲得に動く可能性がある。イングランドトップリーグで実績のあるラッシュフォードは、多才な選手を求めるアーセナルにとって魅力的な選択肢だ。
若手が中心のチェルシーでは、トシン・アダラビオヨを除けば数少ないベテランとなる。プレミアリーグ通算約300試合で89ゴール42アシストを記録する彼は、即戦力としてチームを牽引できる経験値を持つ。
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決断の夏
ラッシュフォードはワールドカップでイングランド代表としてプレーしているが、クラブでの将来はまだ不透明だ。彼はラ・リーガを楽しんできたものの、カタルーニャの財政難と新戦力の台頭で状況は変わった。バルセロナのスポーツディレクター、デコは彼のプロ意識を称賛したが、長期残留には至らなかった。
デコは「マーカスはレンタル移籍で加入し、ラフィーニャの後任として大きな役割を果たした。トップ選手がレンタルで来るのは珍しく、彼はその期待に応えた」と称えた。それでも彼の次なる舞台は再びプレミアリーグになりそうだ。 アーセナルは獲得へ動き出す構えで、コール氏の意向が実現すればチェルシーも間もなく争奪戦に加わる見込みだ。