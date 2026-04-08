ジョアン・ガルシア（6/10）：

アルバレスの見事な一撃にはほとんど為す術がなく、セルロートの至近距離からのフィニッシュもどうにもできなかった。それ以外では、実際のところ大きく脅かされる場面はあまりなかった。

ジュール・クンデ（6/10）：

負傷離脱から復帰して先発に戻り、ウイングのルックマンが後半15分に交代するまでうまく対応した。とはいえ、セルロートのゴールにつながったクロスを止められなかった場面では、対応がやや遅かった。

パウ・クバルシ（4/10）：

落ち着いたプレーで前半はアトレティの攻撃をいくつも未然に防いでいたが、ジュリアーノに先を取られ、アルゼンチン人ウインガーを倒してしまった代償として、最悪の結末を招いた。

ジェラール・マルティン（6/10）：

若いセンターバックとして今回も落ち着いたパフォーマンスを見せ、概ねシンプルにプレーした。ただし、セルロートに前に入られて2-0にされてしまった。

ジョアン・カンセロ（6/10）：

時折内側に絞って攻撃面で問題を起こし、守備でもタックルが強く、アトレティの攻撃を食い止めた。