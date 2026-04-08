GOALがカンプ・ノウでのバルサ選手を採点する。
【選手採点：バルセロナ】クバルシの痛恨退場…ラッシュフォードは決定機を生かせずゴール前で精彩を欠く| vsアトレティコ
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- Getty Images Sport
GK＆DF
ジョアン・ガルシア（6/10）：
アルバレスの見事な一撃にはほとんど為す術がなく、セルロートの至近距離からのフィニッシュもどうにもできなかった。それ以外では、実際のところ大きく脅かされる場面はあまりなかった。
ジュール・クンデ（6/10）：
負傷離脱から復帰して先発に戻り、ウイングのルックマンが後半15分に交代するまでうまく対応した。とはいえ、セルロートのゴールにつながったクロスを止められなかった場面では、対応がやや遅かった。
パウ・クバルシ（4/10）：
落ち着いたプレーで前半はアトレティの攻撃をいくつも未然に防いでいたが、ジュリアーノに先を取られ、アルゼンチン人ウインガーを倒してしまった代償として、最悪の結末を招いた。
ジェラール・マルティン（6/10）：
若いセンターバックとして今回も落ち着いたパフォーマンスを見せ、概ねシンプルにプレーした。ただし、セルロートに前に入られて2-0にされてしまった。
ジョアン・カンセロ（6/10）：
時折内側に絞って攻撃面で問題を起こし、守備でもタックルが強く、アトレティの攻撃を食い止めた。
- AFP
MF
エリック・ガルシア（7/10）：
クバルシが退場となった後に後方へ下げられて以降、中盤でも守備でも自信に満ちたプレーを披露した。このバルサのチームにおける真のリーダーになりつつある。
ダニ・オルモ（5/10）：
本来の中盤の役割に戻ったものの、試合への関与は出たり入ったりだった。狭い局面でボールを受けたときには、いくつか良い連携も見せた。
ペドリ（7/10）：
中盤でバルサの流れをうまくつなぎ、ラッシュフォードの取り消しとなったゴールへ至る組み立ての場面で出したスルーパスは見事の一言だった。退場に伴ってフリックが配置をいじった流れの中で、意外にもハーフタイムで交代となった。
- Getty Images Sport
FW
ラミン・ヤマル（8/10）：
終始ルッジェーリを翻弄し、前半には見事な独走ゴールになりかけたが、ル・ノルマンのブロックに阻まれた。立ち上がりはラストパスの精度を欠く場面もあったが、すぐに感覚を掴み、絶えず脅威となった。
ロベルト・レヴァンドフスキ（4/10）：
時折深い位置まで下がって連係に加わったが、前半アディショナルタイムにようやくシュートを放つまで、アトレティのペナルティエリア内ではほとんど存在感を示せなかった。精彩を欠く内容のまま、ハーフタイムで交代となった。
マーカス・ラッシュフォード（6/10）：
シュート数は積み上げたものの、ヤマルがオフサイドで抜け出した場面の後にしかネットを揺らせなかった。左サイドでも、レヴァンドフスキが退いた後に中央でプレーしてからも、常に脅威に見えた。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
フェルミン・ロペス（6/10）：
中盤で精力的に動き回り、前線の高い位置でボールを奪って何度か攻撃の起点となった。
ガビ（7/10）：
ハーフタイム明けに投入されて好印象。警告を受けてからはやや抑えられた。
フェラン・トーレス（5/10）：
ラッシュフォードに代わって入った後、なかなか試合に関われなかった。
ロナルド・アラウホ（6/10）：
右SBで、疲れの見えたクンデに代わって投入された。
アレハンドロ・バルデ（なし）：
最後の5分で負傷から復帰した。
ハンジ・フリック（6/10）：
大胆な交代策を講じ、10人になりながらも後半を支配した点は称賛に値する。それでも、高い最終ラインが退場につながった面があり、来週は驚異的な逆転劇をチームに促さなければならない。