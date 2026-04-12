バルセロナ戦でプレーしたモロッコのスター選手が人種差別的な批判を受けた。

モロッコのウェブサイト「Hesport」によると、カデナ・コペなど複数メディアが、この警告はスタンドでの野次再発を受けて発出されたと報じた。

標的となったのはエスパニョールDFモロッコ代表オマル・アル・ヒラリで、彼への侮辱が特に目立った。

ヒラリとバルセロナのガビが接触したことでピッチの緊張が高まり、主審は両者にイエローカードを提示。それでも57分には再び侮辱チャントが響いた。

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さらに一部のサポーターは「2部へ」と今季苦境に立つエスパニョールを嘲笑し、スタンドの緊張は高まった。

バルセロナは勝ち点差9で首位をキープし、優勝へ大きく前進。一方、エスパニョールは38ポイントで10位にとどまった。