バルセロナ戦でプレーしたモロッコのスター選手が人種差別的な批判を受けた。

土曜のラ・リーガ第31節、カンプ・ノウで行われたバルセロナ対エスパニョールのダービーは、バルセロナが4-1で勝利。しかしスタンドでは人種差別的なチャントが繰り返され、緊張感が漂った。
これを受けスタジアム側は2度場内放送で中止を求め、法的処罰の可能性を警告した。
関連記事：ラバトでの一戦後：サントスが早すぎる祝賀を拒否…シャバニが敗因を説明
関連記事：ダービーのシナリオとレアルの不振…バルセロナがリーガ優勝へ着実に歩みを進める
土曜のラ・リーガ第31節、カンプ・ノウで行われたバルセロナ対エスパニョールのダービーは、バルセロナが4-1で勝利。しかしスタンドでは人種差別的なチャントが繰り返され、緊張感が漂った。
これを受けスタジアム側は2度場内放送で中止を求め、法的処罰の可能性を警告した。
関連記事：ラバトでの一戦後：サントスが早すぎる祝賀を拒否…シャバニが敗因を説明
関連記事：ダービーのシナリオとレアルの不振…バルセロナがリーガ優勝へ着実に歩みを進める
モロッコのウェブサイト「Hesport」によると、カデナ・コペなど複数メディアが、この警告はスタンドでの野次再発を受けて発出されたと報じた。
標的となったのはエスパニョールDFモロッコ代表オマル・アル・ヒラリで、彼への侮辱が特に目立った。
ヒラリとバルセロナのガビが接触したことでピッチの緊張が高まり、主審は両者にイエローカードを提示。それでも57分には再び侮辱チャントが響いた。
関連記事：ダービーのシナリオとレアルの不振…バルセロナがリーガ優勝へ着実に歩みを進める
関連記事：バイエルンの恐るべきメッセージ…レアル・マドリードは警戒すべきか？
関連記事：5大クラブの5番手…動画：サラーが新たな伝説的記録を樹立
さらに一部のサポーターは「2部へ」と今季苦境に立つエスパニョールを嘲笑し、スタンドの緊張は高まった。
バルセロナは勝ち点差9で首位をキープし、優勝へ大きく前進。一方、エスパニョールは38ポイントで10位にとどまった。
スペインでは最近、外国人への人種差別が問題になっている。エスパニョールスタジアムでのエジプト代表との親善試合ではイスラム教徒への野次が飛び、先週水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦アトレティコ・マドリード対バルセロナの前にも同様の事態が発生した。
さらに、ヒラリはラ・リーガ第26節のエルチェ戦で相手選手ラファ・メルから「小さなボートで来たんだな」と人種差別的な言動を受けた。