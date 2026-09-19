バルセロナ幹部デコ、ラフィーニャ、マルク・ベルナル、シャビ・エスパルトの契約で大きな進展があったと認める

バルセロナは、トップチームの主力とラ・マシア出身の有望株を確保するため、素早く動いている。クラブの総会で、デコはラフィーニャ、ベルナル、エスパルトとの交渉で大きな進展があったと明かした。この3人は、現在のリーダーシップとカタルーニャの名門の未来の両方を象徴する存在であり、クラブは長期的な去就をめぐるいかなる不透明さも避けたい考えだ。

このニュースは、ピッチ上で競争力を保ちながら、クラブの繊細な財政状況を管理するために舞台裏で懸命に取り組んできたバルセロナ首脳陣の強い意思表示でもある。その安定はすぐに結果につながっており、バルセロナは今季開幕からラ・リーガ6試合を全勝し、28得点を記録。さらにチャンピオンズリーグ初戦ではフェイエノールトにも勝利した。デコの説明では、これらの契約延長は長期的な成功を維持するためのより大きな戦略の一部だと強調された。



