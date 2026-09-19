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バルセロナ幹部デコ、ラフィーニャ、マルク・ベルナル、シャビ・エスパルトの契約で大きな進展があったと認める
ブラウグラナに三重の契約延長ブースト
バルセロナは、トップチームの主力とラ・マシア出身の有望株を確保するため、素早く動いている。クラブの総会で、デコはラフィーニャ、ベルナル、エスパルトとの交渉で大きな進展があったと明かした。この3人は、現在のリーダーシップとカタルーニャの名門の未来の両方を象徴する存在であり、クラブは長期的な去就をめぐるいかなる不透明さも避けたい考えだ。
このニュースは、ピッチ上で競争力を保ちながら、クラブの繊細な財政状況を管理するために舞台裏で懸命に取り組んできたバルセロナ首脳陣の強い意思表示でもある。その安定はすぐに結果につながっており、バルセロナは今季開幕からラ・リーガ6試合を全勝し、28得点を記録。さらにチャンピオンズリーグ初戦ではフェイエノールトにも勝利した。デコの説明では、これらの契約延長は長期的な成功を維持するためのより大きな戦略の一部だと強調された。
- AFP
ハフィーニャ、長期的な将来を誓う
目先のトップチームにとって、おそらく最も重要なニュースは、ブラジル人ウインガーのラフィーニャとの契約延長である。29歳のラフィーニャはハンジ・フリック監督にとって不可欠な存在となっており、現在はキャプテンマークも巻いている。その役割に見合うだけの驚異的なパフォーマンスも見せており、今季はここまで全公式戦7試合で11ゴール3アシストを記録している。デコは、元リーズ・ユナイテッドのこの選手を2030年までカタルーニャに引き留める契約がまとまったと認めた。これは、2028年に満了予定だった従来の契約に2年を加えるものだ。
交渉の進展について語ったデコは、この合意が正式に署名される段階にどれほど近づいているかを率直に明かした。『Mundo Deportivo』が伝えたところによると、スポーツディレクターは次のように語った。『ラフィーニャとの契約更新にはかなり近づいている。ここで公に言えるのは、きのうの午後、ラフィーニャの契約をさらに数年延長することで合意したということだ。ラファは今後4年間、我々とともにいることになると思う』
ラ・マシアの若手有望株たちが契約延長へ
トップチーム以外では、デコはクラブで最も将来を嘱望される若手の2人、ベルナルとエスパルトについても、条件改善を伴う新契約締結が目前に迫っていると明かした。今季ここまで公式戦7試合に出場し2アシストを記録し、後方からゲームを組み立てるMFとして注目を集めているベルナルは、2031年まで契約を延長する見通しだ。一方、SBのエスパルトは、ハフィーニャと同様に2030年までの契約にサインする見込みとなっている。
デコはまた、アカデミー出身選手に対するクラブの方針について説明し、これだけ多くの才能を管理することの難しいバランスも認めた。「若い選手は皆、このクラブでプレーすることを夢見ている。だが、全員がそこに収まることはできない。我々は彼らに対する権利を持っており、それによってコントロールを維持できる」と説明した。
- Getty Images Sport
デコがレジェンドたちを称賛
スポーツディレクターはまた、退団したスター選手たちの影響についても振り返り、今夏にシカゴ・ファイアーへ移籍したロベルト・レヴァンドフスキと、昨季の成功したレンタル移籍を終えてマンチェスター・ユナイテッドに復帰したマーカス・ラシュフォードを高く評価した。デコは両FWの貢献を強調し、次のように語った。『ラシュフォードは昨季、我々に驚異的なレベルのパフォーマンスをもたらしてくれた。一方で、レヴァンドフスキはクラブのレジェンドであり、この15年で最高のストライカーだ』
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