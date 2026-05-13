AFP
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バルセロナ幹部は、フロレンティーノ・ペレス会長の「情けない」攻撃を批判し、レアル・マドリードの惨憺たる2年間を「隠蔽」していると非難した。
ユステ氏、ペレス氏の「煙幕」を痛烈に批判
バルセロナ対アラベス戦前、ユステはペレス会長の会見を痛烈に批判した。バルサ会長は、ネグレイラ事件や審判偏向の非難は、国内で苦戦するレアル・マドリードの状況を隠す戦術だと示唆した。
「フロレンティーノの発言は哀れで虚偽に満ちていた」とユステは語り、「2年にも及ぶスポーツ面での惨事を隠そうとするペレスの策略は成功しない。これは不適切な運営を隠す煙幕だ。我々クルスは幸せであり、誰もそれを奪えない」と続けた。
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「盗作」疑惑の現実的な検証
この対立は、ペレス氏が「在任中に2倍のタイトルを取れたはず」と主張したことが発端だ。彼はリーグ優勝を「盗まれた」と語り、本来14回あったはずだと示唆。これに対しユステ氏は「事実ではなく、現在のバルサ選手への侮辱だ」と反論した。
「7つのリーグ優勝が奪われた？ それは完全な虚偽だ。客観的事実としてあり得ない」（ユステ）。「彼も理解しているはずだが、私たちは自分たちを守る。ファンとクラブへの義務だ。このクラブに手を出す者はいない。ラ・マシアの選手と新加入で2度優勝したプロジェクトがある。もうネゲイラの話に価値はない」
法的措置が迫っている
口論が激化する中、バルセロナは法的手段で公式に反論する準備を進めている。クラブ側は、ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏への支払いはすべて正当な技術報告書に対するものであり、必要なら法廷で疑惑と戦う用意があると表明した。
「法的措置についてはまだ新しい情報はない。昨日から法務部門が対応しており、進展があれば逐次報告する」とユステは説明した。「しかし、越えてはならない一線がある。この男はすでにそれを越えた。記者会見の映像を見たが、笑うことも泣くこともできなかった。ただ、悲しくなった」
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対立する取締役会内の抗争
両会長の冷え切った関係にもかかわらず、ユステ氏はレアル・マドリードの他の幹部がプロ意識を保っていると指摘した。彼は、ペレス会長の個人的な「聖戦」とサンティアゴ・ベルナベウの他の幹部の振る舞いを慎重に区別していた。
「日曜には名誉会長のピリ氏や理事会メンバー、エミリオ・ブトラゲーニョ氏らが来訪し、皆礼儀正しく親切でした」とユステ氏は語る。「彼らには何も言いません。ただ、会長がクラブの顔としてあのような発言をするのは哀れで事実無根です」