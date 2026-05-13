バルセロナ対アラベス戦前、ユステはペレス会長の会見を痛烈に批判した。バルサ会長は、ネグレイラ事件や審判偏向の非難は、国内で苦戦するレアル・マドリードの状況を隠す戦術だと示唆した。

「フロレンティーノの発言は哀れで虚偽に満ちていた」とユステは語り、「2年にも及ぶスポーツ面での惨事を隠そうとするペレスの策略は成功しない。これは不適切な運営を隠す煙幕だ。我々クルスは幸せであり、誰もそれを奪えない」と続けた。