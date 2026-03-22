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Araujo Raphinha Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

バルセロナ対ラージョ・バジェカーノ戦の選手評価：ラフィーニャとラミーヌ・ヤマルが珍しく精彩を欠く中、ロナルド・アラウホが予想外のヒーローとなり、ジョアン・ガルシアがチームを支え、ラ・リーガで辛勝を収めた

バルセロナは日曜日、ラ・リーガの優勝争いにおける圧倒的な優位を保ったが、ラージョ・バジェカーノに1-0で勝利するまでには苦戦を強いられた。ロナルド・アラウホがカタルーニャ勢の唯一の得点を挙げたものの、スター選手揃いの攻撃陣の精彩を欠いたプレーにより、ゴールキーパーのジョアン・ガルシアによる度重なる驚異的なセーブに救われる結果となった。

レイオは開始1分以内に先制するべき場面があった。左サイドからバルサの守備陣を切り崩したが、カルロス・マルティンの至近距離からのシュートをガルシアが体を張って見事に防いだ。その後、反対側ではラフィーニャが相手DFを振り切って絶好のチャンスを迎えたが、シュートは枠を外れた。

リーグ首位のバルセロナは前半中盤、ジョアン・カンセロのコーナーキックにアラウージョが最も高く跳び上がり、ポストに当たってゴールに吸い込まれるヘディングシュートを決めて先制した。さらにラフィーニャのシュートがディフレクトしてクロスバーを叩くなど、追加点も目前に迫った。

後半に入ると、イニゴ・ペレス監督が攻撃的な選手交代を行い、ラヨは徐々に勢いを取り戻した。ガルシアはチームの無失点を守るため、2度も最高のセーブを見せなければならなかった。まずはアルバロ・ガルシアのシュートをポストの外へ弾き出し、続いてコーナーキックからのウナイ・ロペスのヘディングシュートを、見事な反応で防いだ。

ラヨは同点ゴールを狙い続け、好位置からアルフォンソ・エスピノが放ったカーブシュートはバーを越えたが、ガルシアは再び見事なセーブでホルヘ・デ・フルトスのシュートを防ぎ、レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードのダービー戦を控えたバルセロナを首位で7ポイント差に押し上げた。

GOALがカンプ・ノウでのバルサ選手たちを評価する...

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョアン・ガルシア（9/10）：

    ニューカッスル戦で負った怪我の影響で時折苦しんでいるように見えたが、開始1分には体を張ってマーティンのシュートを阻止し、前半終了間際にもウナイ・ロペスのヘディングを好セーブで防いだ。終盤にはデ・フルトスのシュートをスーパーセーブで防ぎ、素晴らしいパフォーマンスを締めくくった。

    ロナルド・アラウホ（8/10）：

    序盤はラヨが彼のサイドを狙っていたが、その試練に見事に立ち向かった。時折、ボールをうまく前線へ運んだ。最も高く跳び上がり、先制点を挙げた。

    パウ・クバルシ（7/10）：

    試合の大半を深い位置からパスを出し続け、レイオの攻撃を封じるために求められる場面では的確に守備を固めた。

    ジェラール・マルティン（6/10）：

    今回もクバルシと堅実なコンビネーションを見せた。センターバックとして着実に成長している。

    ジョアン・カンセロ（7/10）：

    サイドへ展開する時も、中盤に下がる時も、相変わらず攻撃の脅威となった。セットプレーからのクロスでアラウホへのアシストを記録した。

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    中盤

    フェルミン・ロペス（7/10）：

    狭いスペースでのプレーが非常に巧みで、度々ピンチを脱してバルサの攻撃を仕掛けた。後半に怪我をしたようで、それが原因で60分頃に交代させられた可能性がある。

    マルク・ベルナル（6/10）：

    中盤でチームをうまくまとめ、いくつかの見事なパスも通した。後半、カサドと交代した。

    ペドリ（7/10）：

    囲まれてボールを失いそうになる場面でも、どうにかしてボールをキープし、前半にはラインを崩すパスを数多く見せた。しかし、後半は精度が落ちた。

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    攻撃

    ラミン・ヤマル（5/10）：

    華麗なフェイントやトリック、力強いドリブルは多かったが、ドリブルの切り込みが度々行き過ぎてしまい、この10代の選手にとってはもどかしい内容だった。後半、2枚目のイエローカードを免れたのは運が良かった。

    ロベルト・レヴァンドフスキ（4/10）：

    数回は深く下がってプレーを繋ぐ役割を果たしたが、最終ライン付近ではほとんどボールに触れなかった。供給不足だったのは事実だが、自身の動きも鈍く、それがハーフタイムでの交代につながった。

    ラフィーニャ（3/10）：

    直近2試合で5ゴールを決めているにもかかわらず、自信に欠けているように見えた。先制点の絶好機を逃し、ペナルティエリアへの最終パスが酷すぎる場面が多すぎた。全く調子が上がっていない。

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    フェラン・トーレス（5/10）：

    レヴァンドフスキよりは確かに動き回っていたが、同様にボールに触れる機会は少なかった。

    ダニ・オルモ（6/10）：

    フェルミンと交代して出場し、いくつかの良いタッチを見せたが、シュートは枠を外れた。

    マルク・カサド（5/10）：

    ベルナルの交代で出場したが、中盤でのプレーにはほとんど関与できなかった。

    マーカス・ラッシュフォード（評価なし）：

    試合終了10分前にヤマルの代役として出場し、左サイドで何度か危険な突破を見せた。

    シャビ・エスパルト（評価なし）：

    終了間際にカンセロと交代した。

    ハンジ・フリック（5/10）：

    週半ばの過酷な試合を経て、より多くの選手を休ませなかったことが響いたのかもしれない。最終的には辛うじて切り抜けた。

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