レイオは開始1分以内に先制するべき場面があった。左サイドからバルサの守備陣を切り崩したが、カルロス・マルティンの至近距離からのシュートをガルシアが体を張って見事に防いだ。その後、反対側ではラフィーニャが相手DFを振り切って絶好のチャンスを迎えたが、シュートは枠を外れた。

リーグ首位のバルセロナは前半中盤、ジョアン・カンセロのコーナーキックにアラウージョが最も高く跳び上がり、ポストに当たってゴールに吸い込まれるヘディングシュートを決めて先制した。さらにラフィーニャのシュートがディフレクトしてクロスバーを叩くなど、追加点も目前に迫った。

後半に入ると、イニゴ・ペレス監督が攻撃的な選手交代を行い、ラヨは徐々に勢いを取り戻した。ガルシアはチームの無失点を守るため、2度も最高のセーブを見せなければならなかった。まずはアルバロ・ガルシアのシュートをポストの外へ弾き出し、続いてコーナーキックからのウナイ・ロペスのヘディングシュートを、見事な反応で防いだ。

ラヨは同点ゴールを狙い続け、好位置からアルフォンソ・エスピノが放ったカーブシュートはバーを越えたが、ガルシアは再び見事なセーブでホルヘ・デ・フルトスのシュートを防ぎ、レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードのダービー戦を控えたバルセロナを首位で7ポイント差に押し上げた。

GOALがカンプ・ノウでのバルサ選手たちを評価する...