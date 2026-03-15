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バルセロナ対セビージャ戦の選手評価：ハットトリックを達成したラフィーニャが試合を支配し、ジョアン・カンセロも5点差の圧勝の中で再び素晴らしい活躍を見せた

バルセロナは日曜日の午後、セビージャを5-2で下し、リーガ・エスパニョーラの首位で再び安定したリードを築き、レアル・マドリードとの差を4ポイントに広げた。この勝利でハットトリックを達成したラフィーニャにとっては、またしても実り多い試合となった。彼の得点のうち2点はPKによるもので、3点目はループ気味のシュートがディフレクションして決まり、後半早々に試合の行方を決定づけた。

前回王者に緊張の色は見られず、試合開始から7分も経たないうちに先制点を挙げた。左サイドでの巧みな連携からジョアン・カンセロがペナルティエリアに切り込んだが、ジブリル・ソウの不器用なタックルで倒された。主審は迷うことなくPKを宣告し、ラフィーニャがキッカーを務めてパネンカ式PKを決め、チームにリードをもたらした。

そのわずか10分後、このブラジル人選手は再びPKのチャンスを得た。今回もペナルティエリア内でカンセロが相手選手の間を縫って突破し、ボールがホセ・カルモナの腕に当たったのだ。VARによる確認を経て、ラフィーニャはこの日2度目のPKを蹴る位置についた。今度はボールを低く強く蹴り込み、ゴール右隅に突き刺した。 

前半の残り時間は特に大きな盛り上がりを見せることはなかったが、バルサがセビージャの守備を切り崩したその一度のチャンスで、彼らは得点を挙げた。得点したのはダニ・オルモで、マルク・ベルナルからのパスを受けてボックス内に遅れて走り込んだ。 スペイン代表のオルモはワンタッチでボールをコーナーへ流し込み、前半で試合を決定づけたかに見えた。しかし、アディショナルタイムの終盤、セビージャが1点を返した。フアンル・サンチェスの絶妙な浮き球のクロスをオソが受け、落ち着いてファーサイドのコーナーへボレーシュートを決めたのだ。

後半早々に試合の流れは元に戻り、ラフィーニャがハットトリックを達成して試合を決定づけた。ペナルティエリアの端で巧みな動きを見せ、わずかなスペースを作り出したこのウインガーのシュートは、軌道を変えてゴールキーパーを破った。

カンセロも自らゴールを決め、素晴らしい一日の締めくくりとした。内側に切り込んでネットを揺らし、アウェイチームにさらなる苦痛を与えた。セビージャもロスタイム終盤にまた1点を返したが、時すでに遅しだった。 

GOALがスポティファイ・カンプ・ノウでのバルサ選手たちを評価...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョアン・ガルシア（6/10）：

    セビージャの得点を防ぐ手立てはなく、それ以外ではほとんど試される場面もなかった。

    シャビ・エスパルト（5/10）：

    失点シーンではマークを外したが、それ以外は堅実なプレーを見せた。

    パウ・クバルシ（6/10）：

    バルセロナの守備陣の多くと同様、全力を出す必要はなかった。

    ジェラール・マルティン（7/10）：

    セビージャからの数回の危険な攻撃に直面した際、2人のセンターバックの中でより安定したプレーを見せた。

    ジョアン・カンセロ（8/10）：

    2つのPKを獲得し、自身のゴールも決めて、素晴らしいパフォーマンスを締めくくった

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  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    中盤

    ペドリ（7/10）：

    いつも10点満点中7点くらいのパフォーマンスを見せてくれるが、今回も例外ではなかった。 

    マルク・ベルナル（7/10）：

    中盤で精力的に動き回り、危険な場面を未然に防ぎ、バルサに攻勢を維持させた。

    ダニ・オルモ（8/10）：

    見事なゴールを決め、10番のポジションからゲームをコントロールし、ラフィーニャに頻繁にパスを供給した。

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    攻撃

    ルーニー・バードジ（7/10）：

    後半にヤマルが交代で出場するまで、彼の穴をうまく埋めていた

    ロベルト・レヴァンドフスキ（5/10）：

    ベテランの得点王にとっては目立たない一日となり、枠を外れたヘディングのチャンス以外にはほとんど決定機を作れなかった。

    ラフィーニャ（9/10）：

    前線で脅威となり、ハットトリックに値する活躍を見せた。2得点がPKによるものではあったが、このブラジル人選手が得点を挙げるのは時間の問題だと常に思わせた。

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    フェルミン・ロペス（7/10）：

    途中出場で5点目のアシストを決め、存在感を示した。

    ロナルド・アラウホ（6/10）：

    出場した時点ですでにセビージャは敗色濃厚だったが、ピッチ上で存在感を示した。

    ラミン・ヤマル（6/10）：

    ベンチから出場したものの、期待したほどのインパクトは残せなかったが、本気を出す必要もなかった。

    マルク・カサド（6/10）：

    中盤でフェルミン、続いてガビとコンビを組み、バルサが試合を支配する中で的確なパスを選択した。

    ガビ（評価なし）：

    長期にわたる膝の怪我からの復帰を記念して、短い時間だけ出場した。

    ハンジ・フリック（8/10）：

    前半の選手起用で試合を決定づけ、残り30分からは選手をローテーションさせることができた。

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