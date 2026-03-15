バルセロナ対セビージャ戦の選手評価：ハットトリックを達成したラフィーニャが試合を支配し、ジョアン・カンセロも5点差の圧勝の中で再び素晴らしい活躍を見せた

前回王者に緊張の色は見られず、試合開始から7分も経たないうちに先制点を挙げた。左サイドでの巧みな連携からジョアン・カンセロがペナルティエリアに切り込んだが、ジブリル・ソウの不器用なタックルで倒された。主審は迷うことなくPKを宣告し、ラフィーニャがキッカーを務めてパネンカ式PKを決め、チームにリードをもたらした。

そのわずか10分後、このブラジル人選手は再びPKのチャンスを得た。今回もペナルティエリア内でカンセロが相手選手の間を縫って突破し、ボールがホセ・カルモナの腕に当たったのだ。VARによる確認を経て、ラフィーニャはこの日2度目のPKを蹴る位置についた。今度はボールを低く強く蹴り込み、ゴール右隅に突き刺した。

前半の残り時間は特に大きな盛り上がりを見せることはなかったが、バルサがセビージャの守備を切り崩したその一度のチャンスで、彼らは得点を挙げた。得点したのはダニ・オルモで、マルク・ベルナルからのパスを受けてボックス内に遅れて走り込んだ。 スペイン代表のオルモはワンタッチでボールをコーナーへ流し込み、前半で試合を決定づけたかに見えた。しかし、アディショナルタイムの終盤、セビージャが1点を返した。フアンル・サンチェスの絶妙な浮き球のクロスをオソが受け、落ち着いてファーサイドのコーナーへボレーシュートを決めたのだ。

後半早々に試合の流れは元に戻り、ラフィーニャがハットトリックを達成して試合を決定づけた。ペナルティエリアの端で巧みな動きを見せ、わずかなスペースを作り出したこのウインガーのシュートは、軌道を変えてゴールキーパーを破った。

カンセロも自らゴールを決め、素晴らしい一日の締めくくりとした。内側に切り込んでネットを揺らし、アウェイチームにさらなる苦痛を与えた。セビージャもロスタイム終盤にまた1点を返したが、時すでに遅しだった。

GOALがスポティファイ・カンプ・ノウでのバルサ選手たちを評価...