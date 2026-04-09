チャンピオンズリーグでは個人のミスが許されないことを痛感させる夜となった。アトレティコ・マドリードは水曜日の準々決勝第1戦で、2006年以来初めてバルセロナのホーム、カンプ・ノウで2-0と勝利した。
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前半はバルサが圧倒したが、DFパウ・コパルシの退場が転機となった。
バルセロナはわずか4日前にリーガでアトレティコが味わった苦杯を、今度はカタルーニャのチームに味合わせた。あの試合では前半終了間際にアトレティコのニコ・ゴンサレスが退場し、スコアは1－1だった。
後半、数的優位を生かしたバルサはレヴァンドフスキの決勝点で2-1勝利し、リーグ優勝へ前進した。
しかし今回は展開が逆転。コパルシの退場でバルサが数的優位に立ち、後半にアルバレスが直接FKを叩き込んだ。 （45分）。さらに70分にはノルウェー代表FWアレクサンデル・スールシャールが2点目を決め、バルセロナにトドメを刺した。
54分、アトレティコのGKムソが6ヤードエリア内でDFポベルにゴールキックをパス。ポベルはボールを手で押さえ、プレーを続けた。
バルセロナ選手たちが抗議したが、主審エスタファン・コヴァッチはPKを宣告せず、VAR確認も行われなかった。
バルセロナはアトレティコゴールへ18本（枠内7本）シュート、アウェイは5本（枠内3本）だった。ボール支配率はバルサ58.3％、コーナーキックはホーム7本、アウェイ1本。
バルセロナの期待得点（xG）は1.21、アトレティコは0.45だった。 UEFAとOptaの統計では、バルサはボール支配と圧力を生かせず、相手ペナルティエリア内タッチ数は43回だったのに対し、アトレティコは9回。この非効率が痛手となった。
数的優位に立ったアトレティコは、後半に体力を消耗したバルサに対し、シメオネ監督の指示で組織守備と素早いカウンターを展開。選手たちは決定機を確実に決めた。
また、アルゼンチン人GKフアン・ムソの好セーブが光り、7回のセーブを記録。対するバルサのスペイン人GKフアン・ガルシアは1セーブだった。
攻撃が停滞したバルセロナは、コパルシの退場後、フリック監督が交代で攻守の穴埋めを図った。 レヴァンドフスキに代えてフェルミン・ロペス、ペドリの負傷でガビ、さらにフェラン・トーリスを投入しラッシュフォードを下げた。ジョル・コンデの代わりにロナルド・アラウホ、最後にカンセロに代えてアレハンドロ・バルデを投入した。
しかしこれらの交代も実らず、堅守を続けたアトレティコが貴重な勝利。欧州ビッグトーナメントの準決勝進出に大きく前進した。