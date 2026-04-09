チャンピオンズリーグでは個人のミスが許されないことを痛感させる夜となった。アトレティコ・マドリードは水曜日の準々決勝第1戦で、2006年以来初めてバルセロナのホーム、カンプ・ノウで2-0と勝利した。

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