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Barca gfxGetty/ GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

バルセロナ対アトレティコ・マドリードの選手評価：ラミン・ヤマルとフェラン・トーレスの活躍も実らず。逆転を目指したバルサ、及ばず。

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アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
ラミン・ヤマル
フェラン・トーレス

バルセロナはアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で逆転を狙ったが、決め手に欠き敗れた。第1戦で2点差をつけたバルサは、ラミネ・ヤマルとフェラン・トーレスの活躍で前半に同点にしたものの、メトロポリターノでの試合を制することはできなかった。

ヤマルはキックオフ直後から存在感を示し、開始30秒でGKにセーブを強要。4分にはレンクレのミスを突いて先制した。直後、オルモが1対1のチャンスを逃す。

アントワーヌ・グリーズマンが同点のチャンスを作った直後、クリアミスが起き、トーレスが抜け出して2-0とした。再開早々、レンクレのミスからフェルミン・ロペスが至近距離から放ったヘディングをフアン・ムッソが好守で阻んだ。

しかし30分、シメオネ率いるアトレティコがカウンターからルックマンのクロスを決め、合計スコアで再びリードした。前半終了間際にもトーレスのシュートが阻まれ、息つく暇もない展開が続いた。

後半は様相が一変。アトレティコが主導権を握り、ルックマンのシュートは枠を外れ、ル・ノルマンの連続チャンスも決まらず。トーレスのゴールはオフサイドで取り消された。

試合終了10分前、最終ラインでソルロートを倒したエリック・ガルシアがVAR確認の末にレッドカードを受け、バルサは数的不利となった。 同点の最後のチャンスは途中出場のロナルド・アラウホが迎えたが、アディショナルタイム残り90秒、数ヤードの至近距離から放ったヘディングは枠上に外れ、バルサは3－2の敗北。

GOALがメトロポリターノでのバルセロナ選手を採点する…

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジョアン・ガルシア（6/10）：

    ルックマンに抜かれるまでは傍観者だったが、終盤はル・ノルマンのヘディングを好セーブで阻んだ。

    ジュール・クンデ（6/10）：

    序盤に好インターセプトを見せたが、ルックマンに苦戦。失点場面では反応が遅れた。

    エリック・ガルシア（5/10）：

    地上・空中の一対一で奮闘したが、終盤の退場が試合を左右した。

    ジェラール・マルティン（7/10）：

    前半はグリーズマンのシュートを絶妙な最終守備で阻んだ。正確なパスで微妙な局面でも優位に立った。

    ジョアン・カンセロ（5/10）：

    常に前線へ飛び出す機会をうかがったが、決定打を欠いた。

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    中盤

    ガビ（7/10）：

    復帰したMFはピッチの至る所で泥臭い仕事をこなし、中盤のリズムを保った。

    ペドリ（6/10）：

    第2戦のハイペースについていくのに苦戦したが、パス選択は難なくこなした。

    ダニ・オルモ（7/10）：

    トーレスのゴールを絶妙なパスでアシストし、前線の攻撃トリオとも見事に連携。序盤に得点するべきだった。

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    攻撃

    ラミン・ヤマル（8/10）：

    開始早々ポストを擦るシュートを放ち、続いてGKの足の間を抜きゴール。攻守にわたり試合を支配し、チャンスを創出した。

    フェラン・トーレス（8/10）：

    開始早々のヤマルのゴールをアシストした判断力は見事。20分後には自身も鮮やかなフィニッシュを決めた。レヴァンドフスキに代わって先発した価値を十分に示した。

    フェルミン・ロペス (6/10)：

    ボールには多く触れたが、この夜のバルサ攻撃陣で最も精彩を欠いた。至近距離からのヘディングは決めるべきだったし、そのプレーで強烈な一撃も食らった。

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    マーカス・ラッシュフォード（5/10）：

    左サイドで流れに乗れず、無駄な動きが多かった。

    ロベルト・レヴァンドフスキ（5/10）：

    決定的なゴールを期待されて投入されたが、試合終了間際にわずかなチャンスが一度あった程度だった。

    フレンキー・デ・ヨング（6/10）：

    投入直後から攻守で違いを示した。

    ロナルド・アラウホ（評価なし）：

    前線に投入され、終了90秒前に絶好のヘディングチャンスを逃した。

    ルーニー・バルジ（評価なし）：

    短い出場時間ながら、多くのボールに触れた。

    ハンジ・フリック（6/10）：

    前半25分までは逆転確実と思われたが、後半は息切れ。それでも采配は的確。

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