バルセロナ対アトレティコ・マドリードの選手評価：ラミン・ヤマルとフェラン・トーレスの活躍も実らず。逆転を目指したバルサ、及ばず。

ヤマルはキックオフ直後から存在感を示し、開始30秒でGKにセーブを強要。4分にはレンクレのミスを突いて先制した。直後、オルモが1対1のチャンスを逃す。

アントワーヌ・グリーズマンが同点のチャンスを作った直後、クリアミスが起き、トーレスが抜け出して2-0とした。再開早々、レンクレのミスからフェルミン・ロペスが至近距離から放ったヘディングをフアン・ムッソが好守で阻んだ。

しかし30分、シメオネ率いるアトレティコがカウンターからルックマンのクロスを決め、合計スコアで再びリードした。前半終了間際にもトーレスのシュートが阻まれ、息つく暇もない展開が続いた。

後半は様相が一変。アトレティコが主導権を握り、ルックマンのシュートは枠を外れ、ル・ノルマンの連続チャンスも決まらず。トーレスのゴールはオフサイドで取り消された。

試合終了10分前、最終ラインでソルロートを倒したエリック・ガルシアがVAR確認の末にレッドカードを受け、バルサは数的不利となった。 同点の最後のチャンスは途中出場のロナルド・アラウホが迎えたが、アディショナルタイム残り90秒、数ヤードの至近距離から放ったヘディングは枠上に外れ、バルサは3－2の敗北。

GOALがメトロポリターノでのバルセロナ選手を採点する…