ヤマルはキックオフ直後から存在感を示し、開始30秒でGKにセーブを強要。さらに4分以内にレンクレのミスを突いて先制した。序盤の激闘ではオルモが1対1を外した。

アントワーヌ・グリーズマンが同点のチャンスを作った直後、アトレティコのクリアミスが再び発生。トーレスが抜け出し、2-0とした。再開直後、レンクレのミスからフェルミン・ロペスが至近距離からヘディングしたが、フアン・ムッソが好守で凌いだ。

30分にはカウンターからルックマンが正確なクロスを決め、アトレティコが合計スコアで再びリードした。前半終了間際もトーレスのシュートが阻まれ、息つく暇もない展開が続いた。

後半は様相が一変。アトレティコが主導権を握り、ルックマンのシュートは枠を外れ、ル・ノルマンの連続チャンスも決まらず。トーレスのゴールはオフサイドで取り消された。

試合終了10分前、最終ラインでエリック・ガルシアがソルロートを倒し、VAR確認の末にレッドカードを受けた。 同点の最後のチャンスは途中出場のロナルド・アラウホが迎えたが、アディショナルタイム残り90秒、数ヤードの至近距離からのヘディングは枠の上へ。バルサは合計3–2で敗れた。

GOALがメトロポリターノでのバルセロナ選手を採点する…