AFP
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バルセロナ対アトレティコ・マドリードの試合で、フェルミン・ロペスが顔面へのタックルを受け流血、病院へ搬送された。
ロペスが緊急で病院へ
『AS』紙によると、ロッペスはカタルーニャに戻り、すぐに病院で唇の縫合をやり直した。ロッカールームでの処置は不十分だった。 22歳のロペスは68分間プレーし、8キロメートル走って決定機を1度外し、マーカス・ラッシュフォードと交代した。バルセロナは2-1で勝ったが、2試合合計3-2で敗退。ロペスは感染防止のため安静が必要で、額にも切り傷を負った痛ましい1週間となった。
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ムッソがミックスゾーンでの発言を説明した
ロペスがヘディングを試みた際、フアン・ムッソの足に衝突した。アトレティコ・マドリードのGKムッソは批判を受けたが、自身の行動を擁護した。ミックスゾーンで彼は「どうしてそれがPKになる？あり得ない。彼がかかとにぶつかってきた。僕はゴールを守る自然な動きをしただけだ」と語った。 故意に同僚の口を蹴ったなどと思われるのは理解できない」と語った。
ゴールキーパーが謝罪、ラポルタ会長は激怒
言葉選びを批判されたムッソはインスタグラムで、使ったアルゼンチンの慣用句を説明した。彼は「これはアルゼンチンで広く使われ、相手の痛みに共感する表現だ。自分の足が痛かったという意味ではない」と投稿した。
さらに「ピッチ上でも外でもフェルミンに謝罪した。ゴールを守る自然な動きで衝突し、彼が負傷したからだ」と続けた。
一方、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は「許しがたい」と激怒した。
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国内での栄光へ焦点を移す
チャンピオンズリーグ敗退後、バルセロナは国内リーグ制覇へ集中し、2位レアル・マドリードに9ポイント差をつけている。一方、アトレティコ・マドリードは準決勝でアーセナルまたはスポルティングCPと対戦する。現在はアーセナルが1－0でリード。