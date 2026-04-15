言葉選びを批判されたムッソはインスタグラムで、使ったアルゼンチンの慣用句を説明した。彼は「これはアルゼンチンで広く使われ、相手の痛みに共感する表現だ。自分の足が痛かったという意味ではない」と投稿した。

さらに「ピッチ上でも外でもフェルミンに謝罪した。ゴールを守る自然な動きで衝突し、彼が負傷したからだ」と続けた。

一方、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は「許しがたい」と激怒した。