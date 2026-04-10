バルセロナ対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ試合で物議を醸した審判が、UEFAにより今シーズンの残りの試合から除外された。

報道によると、UEFAは即座にレッドカードを出さなかったことを重大な審判ミスとし、決勝トーナメントのエリート審判ローテーションからコヴァックスを外した。スペイン人ジャーナリストのアイザック・フォウト氏はラジオ番組『エル・パルティダソ・デ・コペ』で、「昨日の主審は、クバルシをその場で退場させなかったミスのため、今後審判を務めることはないだろう」と語った。