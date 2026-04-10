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バルセロナ対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ試合で物議を醸した審判が、UEFAにより今シーズンの残りの試合から除外された。
UEFA、物議を醸したカンプ・ノウでの試合を受け、主審を登録外とした
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のバルセロナ対アトレティコ・マドリード戦（スポティファイ・カンプ・ノウ）で主審を務めたコヴァックス氏は、今シーズン残りのチャンピオンズリーグを担当しない見通しだ。ラジオ局コペの番組「エル・パルティダソ」によると、UEFAのこの決定は、バルセロナDFパウ・クバルシの反則場面で下されたコヴァックス氏の判定が要因だという。 この若手センターバックは、ジュリアーノ・シメオネに対するファウルで当初イエローカードを受けたが、VARの助言により直後にレッドカードに切り替わった。
- AFP
専門家が審判の重大なミスを指摘
報道によると、UEFAは即座にレッドカードを出さなかったことを重大な審判ミスとし、決勝トーナメントのエリート審判ローテーションからコヴァックスを外した。スペイン人ジャーナリストのアイザック・フォウト氏はラジオ番組『エル・パルティダソ・デ・コペ』で、「昨日の主審は、クバルシをその場で退場させなかったミスのため、今後審判を務めることはないだろう」と語った。
ハンドの判定漏れにフリック監督が激怒
UEFAの注目はクバルシの退場にあったが、バルセロナのフリック監督は0-2で敗れた試合の別の出来事に怒りを示した。ドイツ人監督は、GKムッソのショートゴールキック後、プビルがペナルティエリアでハンドをしたように見える場面で審判団を批判した。
「なぜVARが介入しなかったのか分からない」とフリック監督はモビスターに語った。「誰にでもミスはあるが、VARの存在意義はどこにあるのか？理解できない。これはペナルティ、2枚目のイエローカード、そしてレッドカードになるべきだ。こんなことがあってはならない」
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2026年ワールドカップの開催権は維持された
『ディアリオ・スポルト』紙によると、コヴァックス氏は2025-26シーズンチャンピオンズリーグの残りを事実上出場停止となったが、国際試合への長期出場停止はない見込みだ。このルーマニア人審判は、米・加・墨共催2026年ワールドカップの審判予備リストに残っている。