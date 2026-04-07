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バルセロナ対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ戦を控え、ハンス・フリック監督がマーカス・ラッシュフォードに明確な警告を発した
フリック監督は守備の粘り強さを求めている
バルセロナの監督は、個人の輝きだけではチャンピオンズリーグの準決勝進出を確実にするには不十分であることを明らかにした。アトレティコとの第1戦を控えて、このドイツ人指揮官は、ラッシュフォードが守備に戻り、攻守の切り替え時にチームを支える必要性を強調した。
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仕事への取り組み姿勢は絶対条件です
フリック監督は、ラッシュフォードの適応は順調である一方、アトレティコのウイング陣がもたらす具体的な脅威に対抗するには、フォワード陣が守備に全面的に貢献する必要があると指摘した。チーム一丸となって取り組まなければ、バルサの最終ラインが危険にさらされる恐れがある。
「ボールを持った時のプレスだけでなく、最終的には守備もしなければならない」と、試合前の記者会見でラッシュフォードについて問われたフリックは警告した。「しかし彼はうまくやっており、適応している。我々はアトレティコと対戦するが、彼らはサイドからの攻撃が得意だ」
さらに彼はこう付け加えた。「我々には独自のスタイルがあり、どうプレーしたいかは分かっている。プレスをかけなければ、相手はスペースを見つけやすくなる。最初の失点でそれが明らかだった。ボールへのプレッシャーが足りなかった。今はチャンピオンズリーグの話だが、これは誰もがプレーしたいと願う素晴らしい大会だ。」
バルサにとっての転機
61歳の監督は、チームの最近の成長についても振り返り、2月中旬のリーガ・エスパニョーラでのジローナ戦（1-2で敗北）が転機となったと指摘し、若手選手たちにとって多くの学びがあったと強調した。
「ジローナ戦以降、我々はより良いプレーを見せている」と彼は説明した。「我々のチームは非常に若い。センターバックの2人、[パウ]・クバルシとジェラール・[マルティン]は素晴らしい働きをしているが、状況によっては正しい判断ができないこともあるのは当然だ。彼らは若く、このレベルに適応するのは容易なことではない。」
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次は何が待っているのでしょうか？
アトレティコとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦を終えたバルセロナは、次にリーガ・エスパニョーラでのエスパニョールとのカタルーニャ・ダービーに照準を合わせる。現在、バルセロナは30試合で勝ち点76を獲得し、2位のレアル・マドリードに7ポイントの差をつけて首位に立っている。マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへの完全移籍を目指すラッシュフォードは、この2試合で重要な役割を果たすことを期待している。