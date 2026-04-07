バルセロナ対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ戦を控え、ハンス・フリック監督がマーカス・ラッシュフォードに明確な警告を発した

フリック監督は、ラッシュフォードの適応は順調である一方、アトレティコのウイング陣がもたらす具体的な脅威に対抗するには、フォワード陣が守備に全面的に貢献する必要があると指摘した。チーム一丸となって取り組まなければ、バルサの最終ラインが危険にさらされる恐れがある。

「ボールを持った時のプレスだけでなく、最終的には守備もしなければならない」と、試合前の記者会見でラッシュフォードについて問われたフリックは警告した。「しかし彼はうまくやっており、適応している。我々はアトレティコと対戦するが、彼らはサイドからの攻撃が得意だ」

さらに彼はこう付け加えた。「我々には独自のスタイルがあり、どうプレーしたいかは分かっている。プレスをかけなければ、相手はスペースを見つけやすくなる。最初の失点でそれが明らかだった。ボールへのプレッシャーが足りなかった。今はチャンピオンズリーグの話だが、これは誰もがプレーしたいと願う素晴らしい大会だ。」