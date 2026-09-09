ラポルタは、マドリーが最近の判定を巡って抱えている不満を受け、緊張を積極的に和らげる姿勢を選んだ。バルセロナの会長は、クラブのチャンピオンズリーグ初戦フェイエノールト戦を前に行われた役員昼食会の場で報道陣に対応した。レアル・マドリーはレアル・ベティスに0-1で敗れ、今季初黒星を喫したが、その一戦は物議を醸した。

キリアン・エムバペは決定的なPKを失敗し、これを受けて首都のクラブは、このPKは蹴り直しになるべきだったと激しく主張した。マドリーは、レアル・ベティスDFマルク・バルトラがボールが蹴られる前にペナルティーエリア内へ侵入していたと訴えた。しかし、その後に審判技術委員会は、試合担当審判団の判断は正しく、バルトラの位置は完全に適法だったと確認した。