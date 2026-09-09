AFP/Josep Lago
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バルセロナ会長ジョアン・ラポルタが、審判をめぐる騒動でレアル・マドリーとジョゼ・モウリーニョに明確な警告を送る
ラポルタ、マドリーとの審判戦争を回避
ラポルタは、マドリーが最近の判定を巡って抱えている不満を受け、緊張を積極的に和らげる姿勢を選んだ。バルセロナの会長は、クラブのチャンピオンズリーグ初戦フェイエノールト戦を前に行われた役員昼食会の場で報道陣に対応した。レアル・マドリーはレアル・ベティスに0-1で敗れ、今季初黒星を喫したが、その一戦は物議を醸した。
キリアン・エムバペは決定的なPKを失敗し、これを受けて首都のクラブは、このPKは蹴り直しになるべきだったと激しく主張した。マドリーは、レアル・ベティスDFマルク・バルトラがボールが蹴られる前にペナルティーエリア内へ侵入していたと訴えた。しかし、その後に審判技術委員会は、試合担当審判団の判断は正しく、バルトラの位置は完全に適法だったと確認した。
- Getty Images Sport
モウリーニョがVAR担当審判団に疑問を呈する
敗戦後の数日間で、マドリーのモウリーニョ監督はクラブの不満をさらに強めた。ポルトガル人指揮官は公の場でVARシステムに疑問を呈し、審判団がルールブックを正しく理解しているのかどうかにも疑念を投げかけた。宿敵から激しい言葉が発せられる中でも、ラポルタは挑発に乗ることを拒んだ。モウリーニョとレアル・マドリー首脳陣の双方に対し、冷静ながらも毅然としたメッセージを送り、組織としての振る舞いの明確な一線を示した。
「他者が何をするかは、原則として、敬意と組織間の調和という一線を越えない限り、問題ではない」と、ラポルタは『El Desmarque』が伝えた言葉として説明した。「彼らには、適切だと考えることをやってもらえばいい」
バルセロナは国内での支配に集中している
マドリードを巡る論争に言及する前に、ラポルタはスポーツディレクターのデコが編成したスカッドを称賛する機会を得た。現有戦力に非常に満足しているとし、主要タイトルを争えるとの見方を示した。
「我々には素晴らしく、非常に競争力の高いスカッドがある。とても満足している」と会長は述べた。「3年連続のリーグ優勝を果たしたい。それが実現すれば並外れたことだ。コパの王者であり続けることも目指しているし、それもまた素晴らしいことになる。シーズン半ばに存在感を示すため、スーペルコパを勝ち取りたい。リーグ優勝を懸けて戦うために我々がここにいることを示すためだ。そしてもちろん、今年はチャンピオンズリーグ優勝を目指している」
- Getty Images
バルセロナの次は?
フェイエノールトとのチャンピオンズリーグ戦を終えたハンジ・フリック監督率いるチームは、今週末にシウタ・デ・バレンシアで行われるレバンテ戦でラ・リーガに戻る。リーグ戦4連勝と完璧な成績を誇るバルセロナは、この好調な流れをさらに伸ばすことを目指す。
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