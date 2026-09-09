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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Yosua Arya

翻訳者：

バルセロナ会長ジョアン・ラポルタが、審判をめぐる騒動でレアル・マドリーとジョゼ・モウリーニョに明確な警告を送る

バルセロナ
レアル・マドリー
ジョゼ・モウリーニョ
ラ・リーガ

バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、ジョゼ・モウリーニョの最近の審判批判を受けても、レアル・マドリーとの舌戦に加わることを拒んだ。フェイエノールトとのチャンピオンズリーグ初戦を前に語ったラポルタ会長は、その代わりに今季に向けた自身のクラブの野心的な目標を強調した。

  • ラポルタ、マドリーとの審判戦争を回避

    ラポルタは、マドリーが最近の判定を巡って抱えている不満を受け、緊張を積極的に和らげる姿勢を選んだ。バルセロナの会長は、クラブのチャンピオンズリーグ初戦フェイエノールト戦を前に行われた役員昼食会の場で報道陣に対応した。レアル・マドリーはレアル・ベティスに0-1で敗れ、今季初黒星を喫したが、その一戦は物議を醸した。

    キリアン・エムバペは決定的なPKを失敗し、これを受けて首都のクラブは、このPKは蹴り直しになるべきだったと激しく主張した。マドリーは、レアル・ベティスDFマルク・バルトラがボールが蹴られる前にペナルティーエリア内へ侵入していたと訴えた。しかし、その後に審判技術委員会は、試合担当審判団の判断は正しく、バルトラの位置は完全に適法だったと確認した。

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    モウリーニョがVAR担当審判団に疑問を呈する

    敗戦後の数日間で、マドリーのモウリーニョ監督はクラブの不満をさらに強めた。ポルトガル人指揮官は公の場でVARシステムに疑問を呈し、審判団がルールブックを正しく理解しているのかどうかにも疑念を投げかけた。宿敵から激しい言葉が発せられる中でも、ラポルタは挑発に乗ることを拒んだ。モウリーニョとレアル・マドリー首脳陣の双方に対し、冷静ながらも毅然としたメッセージを送り、組織としての振る舞いの明確な一線を示した。

    「他者が何をするかは、原則として、敬意と組織間の調和という一線を越えない限り、問題ではない」と、ラポルタは『El Desmarque』が伝えた言葉として説明した。「彼らには、適切だと考えることをやってもらえばいい」

  • バルセロナは国内での支配に集中している

    マドリードを巡る論争に言及する前に、ラポルタはスポーツディレクターのデコが編成したスカッドを称賛する機会を得た。現有戦力に非常に満足しているとし、主要タイトルを争えるとの見方を示した。

    「我々には素晴らしく、非常に競争力の高いスカッドがある。とても満足している」と会長は述べた。「3年連続のリーグ優勝を果たしたい。それが実現すれば並外れたことだ。コパの王者であり続けることも目指しているし、それもまた素晴らしいことになる。シーズン半ばに存在感を示すため、スーペルコパを勝ち取りたい。リーグ優勝を懸けて戦うために我々がここにいることを示すためだ。そしてもちろん、今年はチャンピオンズリーグ優勝を目指している」

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  • Hansi FlickGetty Images

    バルセロナの次は?

    フェイエノールトとのチャンピオンズリーグ戦を終えたハンジ・フリック監督率いるチームは、今週末にシウタ・デ・バレンシアで行われるレバンテ戦でラ・リーガに戻る。リーグ戦4連勝と完璧な成績を誇るバルセロナは、この好調な流れをさらに伸ばすことを目指す。

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