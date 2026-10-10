AFP/Josep Lago
翻訳者：
バルセロナ会長ジョアン・ラポルタが「傲慢な」レアル・マドリーを痛烈批判
ラポルタ、宿敵を痛烈批判
ラポルタは、マドリーの組織としての振る舞いと、進行中の『ネグレイラ事件』に対する継続的な姿勢を公に批判した。バルセロナの会長は、ライバルがカタルーニャのクラブを弱体化させるために筋書きを操作していると考えている。ラポルタは土曜午前、シッチェスで行われたトリビュートイベントの場でメディアに対応し、その機会を利用して自クラブを強く擁護した。さらに、バルセロナの現在のピッチ上での成功から注意をそらそうとしているとして、マドリー首脳陣を直接批判した。
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完全無罪の予測
ラポルタ会長は、バルセロナが『ネグレイラ事件』で間もなく潔白を証明できると、引き続き全面的な自信を示している。この法的調査は、クラブが元審判関係者に支払ったとされる金銭をめぐるもので、スペインサッカー界の大きな話題となってきた。
ラポルタ会長は、『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによれば、「マドリードでは注意をそらすために別の話題が語られている」と述べた。さらに「私は、法廷で裁かれる前から彼らが我々に有罪判決を下そうとしたと言い続けるのを、決してやめない。我々に向けられた告発には実体がなかったことが、ますます明らかになっている。これはバルサの潔白で終わるだろう。
「執拗かつ継続的にバルサのイメージを傷つけようとしてきた者たちは、自らの主張を撤回しなければならない。彼らはこの問題を生かし続けるため、法的手続きを可能な限り長引かせているが、何の進展にもつながっていない。これはバルサの信用を失墜させようとする試みだ。彼らがそれを無邪気にやっているとは思わない」
即時の自己批判を要求
続いている法的紛争に加え、ラポルタはマドリーの最近の組織的な判断にも矛先を向けた。サッカーとバスケットボールの両競技において、欧州フットボールクラブスおよびユーロリーグの最近の会合を欠席している点を、特に問題視した。この突然の孤立は、クラブの評判を著しく搔き乱していると同氏は考えている。
ラポルタは「国内外のレベルで威信、評価、信頼性を失っているクラブの姿勢を、これほど物語るものはない」と述べた。「明らかだ。彼らは非常にプライドが高く、非常に傲慢な態度を選んでいる。そして自分たちが何をしているのかは分かっているはずだ。自己批判すべきである」
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サッカーのピッチに焦点を当てている
ピッチ外での緊張や組織内の摩擦があるにもかかわらず、ラポルタはバルセロナの非常に前向きな勢いを強調したい考えだ。ハンジ・フリック監督のチームは、国内および欧州での戦いを続ける中で、この「甘美な瞬間」を維持することを目指す。クラブは、法廷で未解決の法的問題が最終的な結論に至るのを待ちながら、ピッチ上ではサッカーで語ることを望んでいる。
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