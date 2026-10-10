バルセロナ会長ジョアン・ラポルタが「傲慢な」レアル・マドリーを痛烈批判

ラポルタ会長は、バルセロナが『ネグレイラ事件』で間もなく潔白を証明できると、引き続き全面的な自信を示している。この法的調査は、クラブが元審判関係者に支払ったとされる金銭をめぐるもので、スペインサッカー界の大きな話題となってきた。

ラポルタ会長は、『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによれば、「マドリードでは注意をそらすために別の話題が語られている」と述べた。さらに「私は、法廷で裁かれる前から彼らが我々に有罪判決を下そうとしたと言い続けるのを、決してやめない。我々に向けられた告発には実体がなかったことが、ますます明らかになっている。これはバルサの潔白で終わるだろう。

「執拗かつ継続的にバルサのイメージを傷つけようとしてきた者たちは、自らの主張を撤回しなければならない。彼らはこの問題を生かし続けるため、法的手続きを可能な限り長引かせているが、何の進展にもつながっていない。これはバルサの信用を失墜させようとする試みだ。彼らがそれを無邪気にやっているとは思わない」