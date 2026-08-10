バルセロナは、テア・シュテーゲンの退団に続き、アラウホも後を追う見通しとなったことで、トップチームのキャプテン体制に大きな変化を迎えようとしている。アヤックスへレンタル移籍したテア・シュテーゲンの退団により、当初はアラウホが第1キャプテンに昇格する形となっていたが、このウルグアイ代表DFにもリヴァプールへの衝撃的な移籍の可能性が浮上したことで、キャプテンマークは空位となっている。

これらの退団により、フリックはチームの中核的なリーダー陣を再評価せざるを得なくなった。昨季終了時点までの序列は、テア・シュテーゲン、アラウホ、フレンキー・デ・ヨング、ハフィーニャ、そしてペドリとなっていた。



