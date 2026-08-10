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バルセロナ主将問題勃発。ロナルド・アラウホとマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの退団で、ハンジ・フリックはリーダーシップ再編に直面へ
カンプ・ノウにおけるリーダーシップの空白
バルセロナは、テア・シュテーゲンの退団に続き、アラウホも後を追う見通しとなったことで、トップチームのキャプテン体制に大きな変化を迎えようとしている。アヤックスへレンタル移籍したテア・シュテーゲンの退団により、当初はアラウホが第1キャプテンに昇格する形となっていたが、このウルグアイ代表DFにもリヴァプールへの衝撃的な移籍の可能性が浮上したことで、キャプテンマークは空位となっている。
これらの退団により、フリックはチームの中核的なリーダー陣を再評価せざるを得なくなった。昨季終了時点までの序列は、テア・シュテーゲン、アラウホ、フレンキー・デ・ヨング、ハフィーニャ、そしてペドリとなっていた。
- Getty Images Sport
デ・ヨングとハフィーニャがステップアップへ
フレンキー・デ・ヨングは現在、バルセロナの第一キャプテンになる有力候補だ。しかし、オランダ代表の現状の負傷が、この状況を大きく複雑にしている。MFの回復をめぐってはクラブ内部で議論の中心となっており、ワールドカップをクラブでの責務より優先しているように見える判断を受け、バルセロナ首脳陣はこのオランダ代表選手に不満を募らせていると報じられている。
その中で、『ムンド・デポルティーボ』によれば、ハフィーニャの重要性がとりわけ高まっている。ブラジル代表はピッチ内外でチーム内でも屈指の影響力を持つ存在へと成長した。そのパフォーマンス、人格、そしてチームメートとの関係性によってロッカールーム内での評価は高まっており、継続的にキャプテンマークを巻く有力候補となっている。
エリック・ガルシアとガビが候補として浮上
デ・ヨング、ハフィーニャ、ペドリが主将グループの中心的な3枠を占める見込みとなる中、バルセロナはこのグループを完成させるために、なお2人を必要としている。報道によると、その空席の有力候補の1人と見なされているのがエリック・ガルシアだ。元マンチェスター・シティDFは最高レベルでプレーしてきた経験を持ち、バルセロナの育成組織とも深いつながりがある。ラ・マシア出身という背景は、クラブの高い期待を理解する上で、さらなる強みとなっている。
一方で、比較的若い年齢ながら、ガビも候補に挙がる可能性がある選手の1人だ。 このMFはまだ22歳だが、すでにバルセロナのトップチームでの時間を通じて、豊富な経験を積んでいる。さらに重要なのは、強度や情熱といった、伝統的にクラブのアイデンティティーと結びつけられてきた多くの資質を体現している点だ。
- AFP
フリック、今後を左右する決断へ
クラブ首脳陣には、公式戦シーズン開幕前にこれらの役職を最終決定することが求められている。フリックは、若い才能がそろうチームとコーチングスタッフの橋渡し役として、こうした指名されたリーダーたちに頼る可能性が高い。
最終的に、このリーダーグループには規律と士気の維持が託されることになる。デ・ヨングは依然として前体制から残る最年長格の存在だが、長期的な去就と負傷状況を踏まえると、リーダーシップの重責はラフィーニャとラ・マシア出身選手たちが担う可能性が高い。
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