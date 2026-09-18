ラフィーニャとバルセロナの現行契約は2028年夏までとなっているが、スポーツディレクターのデコはすでに、クラブが同選手の長期的な将来を確保する計画を持っていると示唆している。ラフィーニャは交渉への呼びかけを歓迎し、以前にこのスペインの強豪へ自身の将来を託した際の当初の考えを説明した。

「2028年まで契約を延長した時、あの時には自分は30歳か31歳になっているはずで、その時に自分がどうやってやっていけるのか分からなかったという考えがあった」と、ラフィーニャは『RAC1』に語った。この選手は、自身の際立ったコンディションと素晴らしい好調ぶりによって、ヨーロッパサッカーの絶対的な最高レベルであと何年プレーできるかについての見方が完全に変わったことを認めた。