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バルセロナ主将ラフィーニャ、新契約締結への希望を明かす カンプ・ノウでの引退も望む
シーズン序盤の衝撃的な好スタートがラフィーニャの献身を後押しする
今夏、自身の去就を巡って激しい憶測が飛び交った後、ラフィーニャは当面の間バルセロナに残留する意向を明かし、退団の噂をきっぱりと否定した。FWはクラブ首脳陣と新契約について話し合うことを望んでいると明かしている。
ラフィーニャは今季、ハンジ・フリック監督によって第1キャプテンに任命された。その追加された責任はピッチ上でのパフォーマンス向上につながっているようだ。現在、この選手はスペインで9ゴールを挙げ、得点ランキング首位に立っており、国内で見事なスタートを切ったチームにとって計り知れない価値を証明している。
- AFP
契約延長交渉が視野に入っている
ラフィーニャとバルセロナの現行契約は2028年夏までとなっているが、スポーツディレクターのデコはすでに、クラブが同選手の長期的な将来を確保する計画を持っていると示唆している。ラフィーニャは交渉への呼びかけを歓迎し、以前にこのスペインの強豪へ自身の将来を託した際の当初の考えを説明した。
「2028年まで契約を延長した時、あの時には自分は30歳か31歳になっているはずで、その時に自分がどうやってやっていけるのか分からなかったという考えがあった」と、ラフィーニャは『RAC1』に語った。この選手は、自身の際立ったコンディションと素晴らしい好調ぶりによって、ヨーロッパサッカーの絶対的な最高レベルであと何年プレーできるかについての見方が完全に変わったことを認めた。
カンプ・ノウで引退することが究極の夢だ
ラフィーニャはハンジ・フリック監督の下で完全に落ち着いていると感じており、この驚異的な得点力を今後さらに数シーズン維持できると信じている。この得点を量産するアタッカーは、自身に寄せられた信頼に報いるため、現役生活の残りすべてをバルセロナに捧げたいと考えている。
今後の移籍を避けたいという希望を強調し、ラフィーニャは自信を持ってこう語った。「ただ、今季のスタートを踏まえれば、自分にはあと数年はやれるだけのものがあると理解している。だから、そうだね、契約を少し延長して、ほかのどこかへ行く必要もなく、ここでキャリアを終えられたらうれしいよ」。直近のラシン・サンタンデール戦でのハットトリックは、まさにバルセロナが彼を何としても引き留めたい理由を示している。
- Getty Images
バルセロナとラフィーニャの次は?
ラフィーニャは土曜日、バルセロナがラモン・サンチェス＝ピスフアンでセビージャと対戦する一戦で国内での戦いに戻る。主将は、リーグ戦9得点という見事な数字にさらに上積みし、その勢いを維持する決意でいる。その試合後は、重要な今後のUEFAチャンピオンズリーグの戦いへと焦点が移る。ラフィーニャは直近で、フェイエノールトに5-1で快勝した試合で2得点を挙げていた。
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