バルセロナを退団したロベルト・レヴァンドフスキに、マンチェスター・ユナイテッド移籍への期待が高まっている。リオ・ファーディナンドもSNSで呼びかけている。

フェルディナンドはSNSで、古巣がレヴァンドフスキをフリー移籍で獲得すべきだと主張した。37歳のポーランド代表はフリーエージェントとなり、キャリック監督の下で攻撃陣を強化する絶好の機会だとフェルディナンドは見る。

X（旧Twitter）への投稿で、フェルディナンドは「なんて男だ、なんて選手だ！」と絶賛。来季のCLで即戦力となり、若手FWセスコの成長にもつながると語った。







