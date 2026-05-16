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バルセロナを退団したロベルト・レヴァンドフスキに、マンチェスター・ユナイテッド移籍への期待が高まっている。リオ・ファーディナンドもSNSで呼びかけている。
フェルディナンドがオールド・トラッフォードへの移籍を希望
フェルディナンドはSNSで、古巣がレヴァンドフスキをフリー移籍で獲得すべきだと主張した。37歳のポーランド代表はフリーエージェントとなり、キャリック監督の下で攻撃陣を強化する絶好の機会だとフェルディナンドは見る。
X（旧Twitter）への投稿で、フェルディナンドは「なんて男だ、なんて選手だ！」と絶賛。来季のCLで即戦力となり、若手FWセスコの成長にもつながると語った。
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レヴァンドフスキ、「ミッション完了」
ベテランFWレヴァンドフスキは土曜日、バルセロナ退団を正式発表した。スペインで過ごした4年間は成功に満ち、191試合で119得点をマークした。しかし今季はフリック監督の下、リーグ戦29試合中先発15試合と出場機会が減っていた。
感極まった別れのメッセージで彼は「挑戦と努力の4年間を経て、新たな一歩を踏み出す時が来た。 使命は果たした。4シーズンで3度優勝した。加入以来、ファンから受けた愛は決して忘れない。カタルーニャは私の居場所だ。この4年間、出会ったすべての人々に感謝する」とストライカーは投稿した。
プレミアリーグからの関心が強まっているのか？
フェルディナンドが「ドリーム・シアター」への移籍を強く推す一方、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグのライバルと争奪戦になる可能性もある。元チェルシーのジョー・コールも、チェルシーの決定力不足を補う鍵としてこのポーランド人選手を推奨。若手が多いチームにとって理想的な指導者になると語っている。
「私はレヴァンドフスキに注目するね。バルセロナとの契約が切れるから、1年だけ獲得すればいい」とコールは語った。「彼はビッグネームで風格もある。ロッカールームでも存在感を示し、ジョアン・ペドロやリアム・デラップの大きな助けになるはずだ」
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今後検討される選択肢
レヴァンドフスキの去就を巡る競争が激化している。欧州、中東、北米のクラブが関心を示す。フェルディナンドとコールはプレミアリーグでの引退試合を望むが、8月に38歳になるストライカーにはサウジ・プロリーグの巨額オファーやMLSのシカゴ・ファイアなどの選択肢が依然として残る。
一方バルセロナは後任としてチェルシーのジョアン・ペドロ獲得へ動き出した。レヴァンドフスキはベティス戦での有終の美を飾るつもりだが、フェルディナンドのSNS投稿でマンチェスター・ユナイテッドファンは彼の去就から目が離せない。