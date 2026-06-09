アトレティコは公式SNSで、同市ライバルの異例の声明に反論。移籍交渉を否定し、宿敵を嘲笑した。

公式声明では、次のように反論した。 教皇の動画は「私もアトレティコのファンだ」と語る前に切られていた。 礼儀と感謝を混同するな。感謝していない。 ジュリアンに関するオファーは検討も評価もしていない。



