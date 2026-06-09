AFP
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「バルセロナより君たちの方が面白い」―アトレティコ・マドリードは、ライバル・レアル・マドリードに1億5000万ユーロのジュリアン・アルバレス獲得オファーが漏れたことを受け、容赦なく皮肉った。
レアル・マドリード、アルバレスに巨額オファーを正式発表
レアル・マドリードは異例の公式声明で、アルバレス選手に1億5000万ユーロのオファーを提示したがアトレティコ・マドリードに拒否されたと発表した。 声明では「取締役会で決定し、1億5000万ユーロを提示した」と説明した。この結果、契約を解除するには5億ユーロの違約金を支払う必要があるとみられる。
アトレティコ、皮肉な釈明でライバルを嘲笑
アトレティコは公式SNSで、同市ライバルの異例の声明に反論。移籍交渉を否定し、宿敵を嘲笑した。
公式声明では、次のように反論した。 教皇の動画は「私もアトレティコのファンだ」と語る前に切られていた。 礼儀と感謝を混同するな。感謝していない。 ジュリアンに関するオファーは検討も評価もしていない。
バルセロナも前回のオファーで屈辱を味わった
攻撃は止まらず、ロヒブランコスはこう皮肉った。「4. バルセロナより笑わせてくれる君たちと、なぜ仲良くできない？」。さらに追伸で「新会長と仲良いなら、アカデミーから選手を『盗む』のをやめてくれ。ありがとう、レアル・マドリード！」と続けた。
数日前にはバルセロナも1億ユーロ（8600万ポンド／1億1500万ドル）のオファーを提示し、屈辱を受けた。アトレティコはパロディ画像を公開。ラミン・ヤマルの獲得と引き換えに試合チケットや年間会員権、ひまわりの種を冗談で提案した。
この移籍騒動、今後どうなるのか？
レアル・マドリードとバルセロナは、アルヴァレスを獲得するか、野心的な移籍計画を断念するか、決断を迫られている。アトレティコが強固な守備を続ける限り、このFWの獲得は難しくなる。両クラブが夏の終わりに劇的な移籍を望むなら、アルヴァレスの契約解除条項減額を交渉すべきだ。