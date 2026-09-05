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「バルセロナより上だ！」。マルク・カサドが今夏の退団後、デポルティボ・ラ・コルーニャの施設に驚嘆し、ラ・マシアに衝撃の皮肉
ラ・マシア出身選手が施設について驚きの主張
カタルーニャ全土に衝撃を与えそうな展開として、カサドは昇格組デポルティーボ・デ・ア・コルーニャで利用できるインフラに完全な驚きを示した。バルセロナの世界的に知られるラ・マシア育成組織で育成年代のキャリア全てを過ごしてきた22歳MFは、新天地の環境が実際にはブラウグラナの基準を上回っていると示唆した。
新加入のホセ・マリア・ヒメネス、スポーツディレクターのフェルナンド・ソリアーノとともにトレーニング施設の案内を受ける中で、カサドはトップチームのロッカールームに足を踏み入れた瞬間、その場で立ち止まった。ガリシアでの設備に目に見えて感銘を受けたMFは、「これはバルサよりも、何もかも上だ」と口にする様子を捉えられた。この発言があまりに衝撃的だったため、ソリアーノは「本当か？」と選手に確認せざるを得なかった。するとカサドは、「ああ、本当に」と力強く返答した。
- Getty Images Sport
移籍の詳細とハンジ・フリック監督の決断
今回の移籍により、カサドを巡る不透明な夏は長く続いた末に終わりを迎えた。カサドはプレシーズンの早い段階で、フリックの当面の構想には含まれていないと伝えられていた。ドイツ人指揮官がピボーテのポジションで他の選択肢を優先していたにもかかわらず、カサドは当初、カンプ・ノウを離れることに消極的だった。
これは単なる育成目的のローン移籍ではない。デポルティーボはこの選手の将来に関して大きな権利を確保している。この契約には3000万ユーロの買い取りオプションが含まれており、ガリシアのクラブがカサドを一時的な穴埋めではなく、プロジェクトの長期的な中核と見なしていることを示している。
代表チームからの関心を断ってラ・リーガへ
カサドのリアソール到着は、特に獲得競争の激しさを考えれば、デポルティーボにとって大きな成果とみなされている。夏の移籍市場を通じて、この守備的MFには海外から複数のオファーが届いており、イングランド、トルコ、サウジアラビアのクラブからの高額な提案も含まれていた。さらに、ブンデスリーガの強豪RBライプツィヒも、最終的にデポル移籍が成立する前に、このスペイン人選手への強い関心を報じられていた。
最終的には、スペインに残って野心的なプロジェクトに加わる魅力が、断るにはあまりに大きかった。新天地へ向かう前、カサドはエル・プラット空港で記者団に対し、この移籍に臨む自身の考えを明かした。そして、待ち受けるチャンスについて前向きに語り、「とても良いプロジェクトだ。始めるのが本当に楽しみだ」と述べた。
- Ricardo Larreina Amador
新たな挑戦を見据えて
デポルティボは新戦力に大きな期待を寄せており、その多様性と高い技術力を称賛している。クラブの公式声明では、年齢の若さにもかかわらず、彼が豊富なトップレベルの経験を備えていることを強調し、次のように述べた。「若い年齢にもかかわらず、彼はすでにトップレベルのフットボールで注目すべき経験を積んでおり、ラ・リーガ2回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ2回を含む印象的な実績も持っている。
「今回の加入によって、デポルは非常に将来性が高く多才な選手をスカッドに加えることになる。しかし同時に、彼はすでに最高レベルのフットボールに慣れており、国内外の大会での経験も持っている」
カサドが両クラブの施設を大胆に比較したことは、今後この両者が対戦する際にさらなる火種となる可能性が高い。しかし、現時点で彼の焦点はあくまでデビューにある。ガリシアのクラブは今季ここまで堅実なスタートを切っており、元ラ・マシアのスターは早ければ土曜日のビジャレアル戦で初出場を果たす可能性がある。
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