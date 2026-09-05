デポルティボは新戦力に大きな期待を寄せており、その多様性と高い技術力を称賛している。クラブの公式声明では、年齢の若さにもかかわらず、彼が豊富なトップレベルの経験を備えていることを強調し、次のように述べた。「若い年齢にもかかわらず、彼はすでにトップレベルのフットボールで注目すべき経験を積んでおり、ラ・リーガ2回、コパ・デル・レイ1回、スペイン・スーパーカップ2回を含む印象的な実績も持っている。

「今回の加入によって、デポルは非常に将来性が高く多才な選手をスカッドに加えることになる。しかし同時に、彼はすでに最高レベルのフットボールに慣れており、国内外の大会での経験も持っている」

カサドが両クラブの施設を大胆に比較したことは、今後この両者が対戦する際にさらなる火種となる可能性が高い。しかし、現時点で彼の焦点はあくまでデビューにある。ガリシアのクラブは今季ここまで堅実なスタートを切っており、元ラ・マシアのスターは早ければ土曜日のビジャレアル戦で初出場を果たす可能性がある。