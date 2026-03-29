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バルセロナやアーセナルからの移籍関心が高まる中、アトレティコ・マドリードがジュリアン・アルバレスに巨額の契約延長オファーを提示する見通し
大幅な賃上げが計画されている
『マルカ』紙によると、アトレティコ・マドリードは、アルバレスがすでに2030年までの契約を結んでおり、その契約には驚異的な5億ユーロの違約金が設定されているにもかかわらず、彼の将来を確保することに固執している。移籍に関する憶測が飛び交う中、クラブは26歳の同選手に大幅な給与アップを提示することで、断固たる措置を講じることを決定した。 提案されている契約は、シーズンあたり約1000万ユーロと見込まれており、900万ユーロの基本給に加え、達成しやすいパフォーマンスボーナスとしてさらに100万ユーロが上乗せされる構成となっている。この巨額の契約により、同FWはヤン・オブラクと並び、チーム内最高年俸選手となる見通しだ。
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アーセナルとバルセロナが状況を注視している
バルセロナは、このワールドカップ優勝者をロベルト・レヴァンドフスキの後継者として理想的な長期的な選択肢と見なしていると報じられている。今季限りで契約が満了するベテランのポーランド人ストライカーの退団後の体制を見据え、バルサは彼の状況を注視しているとされる。さらに、アーセナルが、今夏の獲得に動こうとしているプレミアリーグの複数のクラブを率いているとみられている。
今シーズンのアルバレスの成績
今シーズンのアルバレスの素晴らしい活躍は、彼がなぜこれほど高く評価されているのかを如実に物語っている。ラ・リーガやチャンピオンズリーグを含む全大会通算44試合に出場し、17ゴールと9アシストを記録している。何より重要なのは、彼と家族がマドリードでの生活に非常に満足しているという点だ。こうした個人的な満足感と得点記録が相まって、派手な移籍よりも契約延長の可能性の方が高いと見られる。
- AFP
アトレティコ・マドリードの次はどうなるのか？
クラブ首脳陣がスターFWの将来を確保すべく舞台裏で奔走する中、チームはピッチ上の戦いに全精力を注いでいる。アトレティコ・マドリードは4月4日にリーガ首位のバルセロナをホームに迎え、そのわずか4日後の4月8日にはカタルーニャへ遠征し、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦という大一番に臨む。