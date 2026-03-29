今シーズンのアルバレスの素晴らしい活躍は、彼がなぜこれほど高く評価されているのかを如実に物語っている。ラ・リーガやチャンピオンズリーグを含む全大会通算44試合に出場し、17ゴールと9アシストを記録している。何より重要なのは、彼と家族がマドリードでの生活に非常に満足しているという点だ。こうした個人的な満足感と得点記録が相まって、派手な移籍よりも契約延長の可能性の方が高いと見られる。