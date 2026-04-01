バルセロナへの完全移籍条項が失効し、マーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する見通し

バルセロナは、ラッシュフォードのレンタル契約に含まれる買い取りオプションを行使しなかった。これにより、同クラブは固定金額でこのFWを獲得する一方的な権利を失ったことになる。カタルーニャの巨人は、3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）の条項を発動する意向をマンチェスター・ユナイテッドに通知する期限を3月31日までとしていたが、カデナ・セルによると、ラ・リーガ首位の同クラブから公式な動きがないまま、その期限は過ぎ去った。

この状況により、スペインでのキャリア復活が成功したかに見えた28歳の選手は、宙ぶらりんの状態に置かれることになった。スポーツディレクターのデコは以前、買い取りオプションの存在を確認していたが、期限までに動かなかったことは、クラブの財政的圧力が再び移籍戦略を左右していることを示唆している。 報道によると、バルセロナは2度目のレンタル移籍に関心を示しているが、ユナイテッドはそうした案にはほとんど関心がなく、今夏に完全移籍による決着をつけることを望んでいる。