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バルセロナへの完全移籍条項が失効し、マーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドに復帰する見通し
バルセロナ、重要な移籍期限を逃す
バルセロナは、ラッシュフォードのレンタル契約に含まれる買い取りオプションを行使しなかった。これにより、同クラブは固定金額でこのFWを獲得する一方的な権利を失ったことになる。カタルーニャの巨人は、3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）の条項を発動する意向をマンチェスター・ユナイテッドに通知する期限を3月31日までとしていたが、カデナ・セルによると、ラ・リーガ首位の同クラブから公式な動きがないまま、その期限は過ぎ去った。
この状況により、スペインでのキャリア復活が成功したかに見えた28歳の選手は、宙ぶらりんの状態に置かれることになった。スポーツディレクターのデコは以前、買い取りオプションの存在を確認していたが、期限までに動かなかったことは、クラブの財政的圧力が再び移籍戦略を左右していることを示唆している。 報道によると、バルセロナは2度目のレンタル移籍に関心を示しているが、ユナイテッドはそうした案にはほとんど関心がなく、今夏に完全移籍による決着をつけることを望んでいる。
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財務的フェアプレーの障壁
ラッシュフォードはフリック監督の下でレギュラーの座を確立したものの、ラ・リーガの厳しい財政規制により、この移籍交渉は複雑化していた。3000万ユーロの移籍金は許容範囲内と見なされていたが、多額の給与要求は、依然として多額の負債を抱えるクラブにとって最大の障害となった。 デコは最近、この移籍をめぐる不透明な状況について言及し、決定にはいくつかの複雑な要因が絡んでいることを認めた。同FWの残留について問われると、彼は次のように述べた。「［ラッシュフォードの残留か？］この件は、ファイナンシャル・フェアプレー、優先順位、パフォーマンス、そして監督の判断に左右されるものであり、今はまだ適切な時期ではないため、決定には至っていない。」
プレミアリーグのライバル各チームが警戒を強めている
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドはこの状況について冷静に対応しており、評価額を下げるつもりはないようだ。もしバルセロナが合意済みの移籍金を支払えない、あるいは支払わない場合、レッドデビルズはこのアカデミー出身選手について、プレミアリーグのライバルクラブからのオファーを検討する構えだ。オールド・トラッフォードでは、スペイン側で以前提示されていた3000万ユーロという金額よりも、イングランド市場の方がより高い移籍金を得られるのではないかという見方が強まっている。
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シーズン終了を控え、不透明感が漂う
シーズン終盤の数週間は、躊躇するバルセロナの首脳陣や、新たな移籍先となる可能性のあるクラブに対して自身の価値を証明しようとするラッシュフォードにとって、極めて重要な時期となるだろう。彼の調子は最近落ち込んでおり、1月以降、ゴールもアシストも記録できていない。
現状では、カンプ・ノウでの完全移籍は極めて困難な状況にある。これがマイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドでの再起の機会につながるのか、それともプレミアリーグのライバルクラブへの大型移籍となるのかは未定だが、選手とクラブ双方が頼りにしていた買い取りオプションという安全網は、正式に消滅した。