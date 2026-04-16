バルセロナへの完全移籍が困難になる中、マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドの「新プロジェクト」に参加する意思を示している。

報道によると、バルセロナがラッシュフォードの獲得を断念した場合、彼はマンチェスター・ユナイテッドへの復帰に前向きだという。監督交代などクラブの方向転換にも『ディアリオ・スポルト』紙経由のMG TVが伝えるところによると、2028年まで契約が残っているため参加に前向きだ。

本人はバルサ残留を望み、代理人もクラブと数回交渉して条件合意に達していた。しかし交渉は停滞し、残留より退団の可能性が高まっている。最終決定権はバルサにあるが、現時点では提示額で残留契約を結ぶ意向はないという。







