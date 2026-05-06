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バルセロナへの完全移籍が不透明なため、マンチェスター・ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードをチームに復帰させる予定はない。
恒久的な離脱が依然として最優先である
英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣は来シーズンにラッシュフォードを復帰させる計画はないと明かした。バルセロナへ1シーズンの期限付き移籍中のFWは、最近のSNS投稿で復帰の噂が立ったものの、クラブ内で不要な存在のまま見なされている。
火曜日、ラッシュフォードはXでユナイテッドのCL復帰投稿をリツイートし、ハート付きで「おめでとう」とコメントしたが、クラブの姿勢は変わらない。 クラブは彼の巨額年俸を帳簿から削除したい考えだ。チャンピオンズリーグ出場権獲得により、7月以降は週給32万5000ポンドに上がる予定である。
- AFP
バルセロナの移籍を巡る不透明感
バルセロナがラッシュフォードを完全移籍で獲得するかは依然不透明だ。クラブには2600万ポンドで買い取るオプションがあるが、まだ行使していない。ラッシュフォードは46試合で13得点を挙げたものの、シーズン終盤は調子を落とした。
直近5試合で先発はなく、CL準々決勝アトレティコ戦でも苦戦した。行使期限は6月15日。ラッシュフォードはマンチェスター復帰に消極的で、SNS名を「MR14」に変更するほどバルセロナ残留を望むが、クラブの判断が遅れ、去就は依然として不透明だ。
キャリックは今後の去就について口を閉ざしたままだ
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、ラッシュフォードの将来について慎重に言及を避けている。ラッシュフォードは2024年12月以降公式戦に出場しておらず、プレシーズンには「放出候補」に挙げられ、背番号10もマテウス・クーニャに譲ったことでクラブとの関係が悪化した。
先月、キャリックは憶測について問われ、「マーカスについても今後を決める必要があるが、現時点では何も決まっていない。時期が来れば判断する」と語った。
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ワールドカップに向けた準備とプレシーズンの運営
クラブでは苦戦中だが、ラッシュフォードはトゥヘル率いるイングランド代表のW杯メンバー入りを争っている。彼はニューカッスルのゴードンと並び、代表の左サイドを担う主要なオプションとみなされている。代表戦に出場すると、クラブでの去就決定がさらに遅れる可能性がある。代表戦後、選手は3週間の強制休暇に入るためだ。 イングランドがノックアウトステージで勝ち進めば、彼の帰還は8月上旬にずれ込む。移籍が夏市場の早期に決まらない場合、これはマンチェスター・ユナイテッドにとって頭痛の種となる。