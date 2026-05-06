バルセロナへの完全移籍が不透明なため、マンチェスター・ユナイテッドはマーカス・ラッシュフォードをチームに復帰させる予定はない。

英紙『ザ・サン』によると、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣は来シーズンにラッシュフォードを復帰させる計画はないと明かした。バルセロナへ1シーズンの期限付き移籍中のFWは、最近のSNS投稿で復帰の噂が立ったものの、クラブ内で不要な存在のまま見なされている。

火曜日、ラッシュフォードはXでユナイテッドのCL復帰投稿をリツイートし、ハート付きで「おめでとう」とコメントしたが、クラブの姿勢は変わらない。 クラブは彼の巨額年俸を帳簿から削除したい考えだ。チャンピオンズリーグ出場権獲得により、7月以降は週給32万5000ポンドに上がる予定である。







