チェルシーの元監督でオランダのレジェンドでもあるルート・フリットは、ラッシュフォードのユナイテッド復帰が、プレミアリーグのクラブにとって今夏の「最高の補強」になる可能性があると考えている。イングランド代表のラッシュフォードは前季、バルセロナにレンタル移籍しており、そこで本来の好調さを取り戻し、公式戦49試合で14ゴール14アシストを記録した。

ラッシュフォードが昨夏にバルセロナへレンタル移籍した時点で、マンチェスターでの時間は終わったように見えていた。この移籍は2600万ポンドの契約で完全移籍に切り替わると見られていた。しかし、カタルーニャの名門は この移籍を完全移籍にするための2600万ポンドのオプションを行使しないことを決めた。

この状況により、ユナイテッドは難しい立場に置かれた。当初は高給取りのスター選手から移籍金を回収したい考えだったためだ。今夏の早い段階ではオールド・トラッフォード退団の可能性がはるかに高いように見えていたが、ユナイテッドの4000万ポンドという要求額を満たす本格的な関心先が不足しているため、このイングランド人は残留する見通しとなっている。

当面の去就がひとまず整理されたように見える中、サッカー界のレジェンドたちも彼の最近の成長に注目している。



