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バルセロナへのレンタルから復帰後、マーカス・ラッシュフォードがマンチェスター・ユナイテッドの今夏「最高の補強」になると期待される
ユナイテッドの「最高の補強」
チェルシーの元監督でオランダのレジェンドでもあるルート・フリットは、ラッシュフォードのユナイテッド復帰が、プレミアリーグのクラブにとって今夏の「最高の補強」になる可能性があると考えている。イングランド代表のラッシュフォードは前季、バルセロナにレンタル移籍しており、そこで本来の好調さを取り戻し、公式戦49試合で14ゴール14アシストを記録した。
ラッシュフォードが昨夏にバルセロナへレンタル移籍した時点で、マンチェスターでの時間は終わったように見えていた。この移籍は2600万ポンドの契約で完全移籍に切り替わると見られていた。しかし、カタルーニャの名門は この移籍を完全移籍にするための2600万ポンドのオプションを行使しないことを決めた。
この状況により、ユナイテッドは難しい立場に置かれた。当初は高給取りのスター選手から移籍金を回収したい考えだったためだ。今夏の早い段階ではオールド・トラッフォード退団の可能性がはるかに高いように見えていたが、ユナイテッドの4000万ポンドという要求額を満たす本格的な関心先が不足しているため、このイングランド人は残留する見通しとなっている。
当面の去就がひとまず整理されたように見える中、サッカー界のレジェンドたちも彼の最近の成長に注目している。
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フリットがラシュフォードの戦術的進化を称賛
ラシュフォードの見通しについて、フリットは『Sport Witness』に対し、次のように語った。「マーカス・ラシュフォードは最も優れた補強になる可能性がある。彼はバルセロナで多くを学び、マンチェスター・ユナイテッド時代よりもはるかに自由を与えられ、ずっと良いプレーをしていた。
「それは彼の責任だったのか、それともクラブの環境によるものだったのか。選手を非難するのはとても簡単だ。だが、彼が別の場所で良いパフォーマンスを見せるのであれば、以前の環境に何か問題があったことを示唆している。
「だから、もし彼が残留し、バルセロナで見せたようなプレーをするなら、それはマンチェスター・ユナイテッドにとって素晴らしい動きだったと証明される可能性がある」
キャリック、下部組織出身選手の復帰を歓迎
ユナイテッドのプレシーズンでのリーズ戦の引き分け後、マイケル・キャリックは新シーズンに向けてラッシュフォードを自身の構想に入れていることを示唆した。指揮官はチームメートだった時代にさかのぼる長い付き合いがこの選手とあり、ラ・リーガでの期間を経たこのFWが何を見せてくれるのかを楽しみにしている。
「彼は我々の選手だし、素晴らしい状態で戻ってきた。ほかのどの選手とも同じだ」とキャリックは『ITV1』に語った。「私はマーカスのことを長く知っているし、彼は我々に少し違ったものをもたらしてくれる。それに、戻ってきてからずっととてもいい表情を見せている。トレーニングに復帰してまだ2、3日だが、正直に言ってごく普通だ。新シーズンのスタートを楽しみにしている」
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オールド・トラフォードで証明すべきものがある
このFWは、2023年に締結した週給32万5000ポンドの高額契約が残り2年となる中、今後の極めて重要な時期を迎えている。直近のリーズ戦ではサイドラインから見守っていたラッシュフォードだが、現在はプレシーズン最後のACミラン戦に向けて遠征に帯同する見通しとなっている。
この選手は以前、キャリア再生を別の場所で続けるため、クラブとの完全な決別を望んでいるとみられていた。しかし、適切な完全移籍のオファーがないことで、状況は変化を余儀なくされている。スペインで見せたフィジカルコンディションと精神的な鋭さを維持できれば、昨季のユナイテッドに時折欠けていた決定力をもたらす存在になり得る。
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