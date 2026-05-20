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バルセロナは2つのフリー移籍オファーを拒否。プレミアリーグのベテランMFとセリエAの経験豊富なFWの加入は実現しなかった。
バルサ、シルバとヴラホヴィッチの獲得を見送る
ジャーナリストのシケ・ロドリゲス氏によると、バルセロナはシルバとヴラホヴィッチへのオファーを拒否した。クラブは今夏契約が切れるポルトガル人MFの獲得を見送る。シルバは2017年のマンチェスター・シティ加入後、459試合76得点を記録し、可能な限りすべてのタイトルを獲得している。
ロドリゲスによると、バルサは中盤の陣容に満足しており、シルバよりも他のポジションの補強を優先する方針だという。
- AFP
レヴァンドフスキの後継者探し
レヴァンドフスキは公式戦191試合で119得点を挙げ、クラブでのキャリアに幕を閉じた。後任を探している首脳陣はユヴェントスのFWヴラホヴィッチに興味を示したが、交渉は停滞している。セルビア人は2022年に加入し、今夏フリーエージェントとなる。 ロドリゲスは、彼が最優先ではないと明かし、獲得は他の候補をカンプ・ノウに呼び込めなかった証拠になると語った。
クラブには依然として財政的な課題が残っている
ポーランド人ベテランの年俸2600万ユーロを削減しても、退団でバルサの財政が改善されるわけではない。契約は夏に満了するため、その年俸は来季の見通しに計上されていなかった。 ラ・リーガの「1対1ルール」を守るため、バルサはニュー・エラ・ビジョナリー・グループから未払いVIP席代3200万ユーロを確保し、6月30日までにアンス・ファティを約1000万～1100万ユーロで売却するなどの小規模な放出も必要だ。その上で初めて、理事会は野心的な補強を余裕を持って進め、フリーエージェント頼みを避けられる。これにより、経営収支も黒字化する。
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バルセロナは次、移籍市場でどんな動きをするのか？
バルセロナは、交渉に本格復帰する前に、財政課題の解決と小規模な選手放出を完了させる必要がある。ロドリゲス氏はラ・リーガとの関係は良好と述べ、新シーズン開幕前に新選手の獲得・登録が可能との楽観視が広がっている。