ジャーナリストのシケ・ロドリゲス氏によると、バルセロナはシルバとヴラホヴィッチへのオファーを拒否した。クラブは今夏契約が切れるポルトガル人MFの獲得を見送る。シルバは2017年のマンチェスター・シティ加入後、459試合76得点を記録し、可能な限りすべてのタイトルを獲得している。

ロドリゲスによると、バルサは中盤の陣容に満足しており、シルバよりも他のポジションの補強を優先する方針だという。