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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

バルセロナは2つのフリー移籍オファーを拒否。プレミアリーグのベテランMFとセリエAの経験豊富なFWの加入は実現しなかった。

バルセロナ
ベルナルド・シウヴァ
移籍情報
ロベルト・レヴァンドフスキ
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ
ユヴェントス
マンチェスター・シティ
ラ・リーガ
セリエ A
プレミアリーグ

報道によると、バルセロナは今夏、ベルナルド・シルバとドゥシャン・ヴラホヴィッチの獲得を断った。財政難にもかかわらず、クラブは退団するレヴァンドフスキの代役として別の注目選手を追っている。安易な補強は避け、財政バランスを保ちつつ、戦術的に必要なポジションを補強する方針だ。

  • バルサ、シルバとヴラホヴィッチの獲得を見送る

    ジャーナリストのシケ・ロドリゲス氏によると、バルセロナはシルバとヴラホヴィッチへのオファーを拒否した。クラブは今夏契約が切れるポルトガル人MFの獲得を見送る。シルバは2017年のマンチェスター・シティ加入後、459試合76得点を記録し、可能な限りすべてのタイトルを獲得している。

    ロドリゲスによると、バルサは中盤の陣容に満足しており、シルバよりも他のポジションの補強を優先する方針だという。

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    レヴァンドフスキの後継者探し

    レヴァンドフスキは公式戦191試合で119得点を挙げ、クラブでのキャリアに幕を閉じた。後任を探している首脳陣はユヴェントスのFWヴラホヴィッチに興味を示したが、交渉は停滞している。セルビア人は2022年に加入し、今夏フリーエージェントとなる。 ロドリゲスは、彼が最優先ではないと明かし、獲得は他の候補をカンプ・ノウに呼び込めなかった証拠になると語った。

  • クラブには依然として財政的な課題が残っている

    ポーランド人ベテランの年俸2600万ユーロを削減しても、退団でバルサの財政が改善されるわけではない。契約は夏に満了するため、その年俸は来季の見通しに計上されていなかった。 ラ・リーガの「1対1ルール」を守るため、バルサはニュー・エラ・ビジョナリー・グループから未払いVIP席代3200万ユーロを確保し、6月30日までにアンス・ファティを約1000万～1100万ユーロで売却するなどの小規模な放出も必要だ。その上で初めて、理事会は野心的な補強を余裕を持って進め、フリーエージェント頼みを避けられる。これにより、経営収支も黒字化する。

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    バルセロナは次、移籍市場でどんな動きをするのか？

    バルセロナは、交渉に本格復帰する前に、財政課題の解決と小規模な選手放出を完了させる必要がある。ロドリゲス氏はラ・リーガとの関係は良好と述べ、新シーズン開幕前に新選手の獲得・登録が可能との楽観視が広がっている。