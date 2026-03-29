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バルセロナは、MLSからの関心を退けるため、ロベルト・レヴァンドフスキに減俸を伴う新契約を提示した
スポティファイ・カンプ・ノウに残留するための大幅な減俸
『Sport』紙によると、バルセロナはレヴァンドフスキに対し、2025-26シーズンを超えてカタルーニャでの在籍を延長する提案を行った。しかし、契約条件にはクラブが抱える財政難が反映されており、37歳の同選手には現在の年俸の約半額に相当する減俸を受け入れることが求められている。この契約には、ピッチ上で高いパフォーマンスを維持できれば報酬が増加する可能性のある、さまざまな成績連動型の条項が盛り込まれている。
クラブ会長のジョアン・ラポルタはこの移籍を強く支持しており、この伝説的なフォワードをクラブに留めたいという意向を公に表明している。 スーパーエージェントのピニ・ザハヴィが率いる選手側と、バルサの理事会との間の雰囲気は、ラポルタの最近の選挙での勝利を受けて、かつてないほど良好だと言われている。レヴァンドフスキは、家族がバルセロナで快適に過ごせることを最優先事項としていることを表明しており、そのため、そうでなければ受け入れていなかったかもしれないような減額された契約条件にも、より前向きな姿勢を見せている。
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MLSとサウジアラビアからの関心は依然として高い
この契約オファーは、世界中の複数のクラブがこのストライカーの動向を注視している中で提示されたものだ。MLSのシカゴ・ファイヤーは米国からの主要な獲得候補とされており、グレッグ・バーハルター監督はこのポーランド人選手を「風の街」に迎え入れたいと熱望していると報じられている。さらに、サウジ・プロリーグも魅力的な選択肢であり続けているほか、イタリアの強豪ユヴェントスやACミランからも関心が寄せられている。
しかし、レヴァンドフスキは急いで移籍先を決める様子はない。最近の心境について、彼は『The Athletic』に対し次のように語った。「分からない。自分の中で確信が持てないからだ。今のところ、どちらの方向に進みたいか50％も確信が持てていないので、何も言えない。今はまだその時期ではない。」
解雇の危機にあるトーレス
レヴァンドフスキを残留させるという決定は、チーム全体に大きな波及効果をもたらす。報道によると、バルセロナは財政の均衡を図るため、今夏フェラン・トーレスへのオファーを検討する構えだという。クラブは、トップクラスのセンターフォワードを3人も抱えることは不可能だと考えており、このスペイン代表選手の売却は、ジュリアン・アルバレスといった他のターゲット獲得に向けた重要な資金源となるだろう。
トーレスは最近、安定したパフォーマンスを発揮できておらず、契約が2027年まで残っていることを考えると、今夏がバルサにとって高額な移籍金を獲得できる最後のチャンスとなる。ハンス・フリック監督は元マンチェスター・シティの選手である彼の献身を称えているが、クラブ首脳陣は、ベテランのエースをチームに残しつつ攻撃陣を活性化させるためには、彼の放出が不可欠な犠牲であると考えている。
- AFP
フリック監督の下での長期ビジョン
レヴァンドフスキを獲得することで、バルセロナは即座のタイトル獲得を目指すと同時に、次世代への架け橋となることを目指している。 現在、フリック監督率いるチームはラ・リーガ優勝争いのトップに立っており、監督はレヴァンドフスキをロッカールームにおける不可欠な存在と見なしている。クラブは将来的にその役割を引き継ぐ若手選手をスカウトしているが、当面の目標は、37歳のレヴァンドフスキをスポティファイ・カンプ・ノウに残留させ、ラミネ・ヤマルやガビといった選手たちが世界的なスターへと成長する過程で指導役を務めさせることにある。