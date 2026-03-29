バルセロナは、MLSからの関心を退けるため、ロベルト・レヴァンドフスキに減俸を伴う新契約を提示した

『Sport』紙によると、バルセロナはレヴァンドフスキに対し、2025-26シーズンを超えてカタルーニャでの在籍を延長する提案を行った。しかし、契約条件にはクラブが抱える財政難が反映されており、37歳の同選手には現在の年俸の約半額に相当する減俸を受け入れることが求められている。この契約には、ピッチ上で高いパフォーマンスを維持できれば報酬が増加する可能性のある、さまざまな成績連動型の条項が盛り込まれている。

クラブ会長のジョアン・ラポルタはこの移籍を強く支持しており、この伝説的なフォワードをクラブに留めたいという意向を公に表明している。 スーパーエージェントのピニ・ザハヴィが率いる選手側と、バルサの理事会との間の雰囲気は、ラポルタの最近の選挙での勝利を受けて、かつてないほど良好だと言われている。レヴァンドフスキは、家族がバルセロナで快適に過ごせることを最優先事項としていることを表明しており、そのため、そうでなければ受け入れていなかったかもしれないような減額された契約条件にも、より前向きな姿勢を見せている。