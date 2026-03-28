ムニョスは、スペイン代表での目覚ましい躍進により、今最も注目を集める存在となった。オサスナのFWは、金曜日のセルビアとの親善試合でピッチに立った直後にゴールを決め、ラ・ロハでの夢のようなデビューを飾り、ラ・リーガでの活躍を巡って高まっていた大きな期待に応えた。

ルイス・デ・ラ・フエンテ代表監督は、この若手が代表チームに順応したことを即座に称賛した。

「ビクトル・ムニョスは非常に謙虚だ。彼はまだ駆け出しであり、努力しなければならないことを理解している」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「彼は素晴らしい試合を展開し、我々が皆目にしたような細やかなプレーを見せた。彼はチームに非常にうまく溶け込んでおり、これは我々にとって極めて重要だ」



