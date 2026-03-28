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バルセロナは、4000万ユーロの契約解除条項のうち半分がレアル・マドリードに支払われることになるため、スペインの有望株の獲得に消極的だ
ムニョスが「ラ・ロハ」で活躍
ムニョスは、スペイン代表での目覚ましい躍進により、今最も注目を集める存在となった。オサスナのFWは、金曜日のセルビアとの親善試合でピッチに立った直後にゴールを決め、ラ・ロハでの夢のようなデビューを飾り、ラ・リーガでの活躍を巡って高まっていた大きな期待に応えた。
ルイス・デ・ラ・フエンテ代表監督は、この若手が代表チームに順応したことを即座に称賛した。
「ビクトル・ムニョスは非常に謙虚だ。彼はまだ駆け出しであり、努力しなければならないことを理解している」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「彼は素晴らしい試合を展開し、我々が皆目にしたような細やかなプレーを見せた。彼はチームに非常にうまく溶け込んでおり、これは我々にとって極めて重要だ」
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レアル・マドリードとのつながりが事態を複雑にしている
ムニョスの活躍は欧州のトップクラブの注目を集めているが、彼の契約状況は決して単純ではない。この20歳の選手の将来は、オサスナの手中に完全に委ねられているわけではない。昨夏の移籍以来、レアル・マドリードが依然として同選手に対して大きな権利を保有しているからだ。報道によると、レアル・マドリードは彼の権利の50％を保持しており、買い戻しオプションも有しているという。
この特権的な立場により、ムニョスのキャリアが上昇軌道に乗った場合、最大の恩恵を受けるのはレアル・マドリードとなる。プレミアリーグやラ・リーガの他クラブを含め、このFWの獲得を目指すクラブにとっては、オサスナと首都のクラブの両方との交渉が不可欠となる。
バルセロナの財政難
バルセロナはムニョスの成長を注視しており、攻撃陣の補強を図る中で彼の能力を高く評価しているとされる。しかし、『AS』紙の報道によると、同選手の4000万ユーロという移籍金条項に特定の条件が盛り込まれているため、バルサは正式なオファーを控えている。
もしバルセロナがその条項を発動すれば、2000万ユーロがレアル・マドリードの懐に直接入ることになる。自チームの戦術的ニーズを解決する一方で、最大のライバルであるレアル・マドリードの将来の移籍資金を補填することになるという構図は、スポティファイ・カンプ・ノウの首脳陣にとって受け入れがたい苦い現実であり、この移籍の実現可能性について内部で深刻な疑念が生じている。
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市場競争と今後の展望
市場価値が急騰しているムニョスに対し、オサスナは今夏、多くのクラブからの熱烈な関心が寄せられることに備えている。クラブは、ムニョスの契約内容が多くのクラブにとって魅力的なターゲットとなることを認識しているが、レアル・マドリードが保有する買い戻し条項は、いかなる獲得希望クラブにとっても、とりわけバルセロナのようなライバルクラブにとっては、依然として最大の障害となっている。
夏の移籍市場が近づく中、カタルーニャの巨人は、ムニョスの紛れもない才能が、ライバルに金銭を支払うことによる政治的・経済的な痛手を上回るかどうかを判断しなければならない。現時点では、バルセロナが獲得に踏み切るか、それとも他の補強先を探すかを検討しているため、同クラブの関心は保留状態にある。